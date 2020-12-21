في أسبوع.. برومو يا أنا يالاء ويامحسود لـ عمرو دياب يكسران حاجز الـ 2 مليون مشاهدة

سجّل الهضبة عمرو دياب، بـ برومو "ياأنا يالاء، محسود"، أكثر من 2 مليون ونصف مشاهدة، وذلك خلال أسبوع من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

حصد برومو "ياأنا يالاء"، أكثر من مليون وألف مشاهدة، عبر "يوتيوب، من كلمات:أيمن بهجت قمر، ألحان:محمد يحيى، توزيع:عادل حقي، ويقول مطلعها"خلينا ننبسط من القلب الضحكة طلعة والليلة معاك ، يا حبيبي معاك الليلة، الليلة ولعه يا أنا يا لاء، محدش تاني يا أنا يا لاء، ولا هتلاقي في نص حناني".

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بينما حقق برومو أغنية "محسود"، أكثر من مليون و 200 ألف مشاهدة، عبر "يوتيوب"، من كلمات: تركي آل الشيخ، ألحان: خالد عز، تقول كلماتها "محسود على عودك يا جميل، على دقة عود اتمايل ميل، أدامنا طول الليل مواويل، محسود على عودك يا جميل، على دقة عود اتمايل ميل، أناوأنت بميت لمة، مش محتاجين لمة، لما بشوفك بنسى أنا

مين".

مشاهدات أغنية محسود لعمرو دياب

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ومن المقرر طرح الألبوم بتاريخ 25 ديسمبر الجاري، بعد بد المرحلة الدعائية في عدد من شوارع القاهرة خلال الأسبوع الماضي، وسيضم 14 أغنية حسب ماأعلنت الشركة الراعية للألبوم.

تفاصيل ألبوم عمرو دياب الجديد

وكانت أحدث ألبومات دياب "سهران" الذي طرحه في مطلع العام الجاري، وضم 16 أغنية، من بينهم 12 أغنية جديدة منهم"هايعيش يفتكرني، سهران، مهرجان، ياروقانك، يوم تلات، عم الطبيب، جميلة، جامدة بس"، بالإضافة إلى 4 أغاني تم طرحهم في الأشهر الأخيرة من عام2019 وهم "بحبه، يوم تلات، أول يوم في البعد، قدام مرايتها".