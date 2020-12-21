(فيديو) محمد دياب يعود للغناء بأغنية "يادماغي"

يعود الفنان محمد دياب للساحة الغنائية من خلال أغنية "يادماغي"، بعد فترة من الغياب، كلمات الشاعر مصطفى حسن.

وتقول كلمات الأغنية: "يا دماغى خدى راحة.. لايزيد الهم ويتمكن.. مشاكلنا عايزة جراحة.. مش نافع ليها مسكن"..

اقرأ .. محمد دياب مازحًا على ظهوره بـ ماسك الفحم: بسفلت وشي

فاجأ "دياب" جمهوره بأغنية جديدة بعد فترة غياب، والتي تدور فى فلك البحث عن الراحة والسعادة، وتغيير السياسة فى الحياة، والبعد عن الضغوط والمشكلات، فالاستجابة

الإيجابية تمنع سيطرة القلق والخوف والأحاسيس السلبية غير المريحة التي تقود الإنسان إلى الاضطرابات النفسية.

أغنية "يا دماغي" هي طابع دراما مقسوم من كلمات الشاعر مصطفي حسن ومن ألحان سامح كريم، وتوزيع إلهامي دهيمة، ومن إنتاج شركة "مزيكا" وهى الآن على اليوتيوب وجميع المتاجر الإلكترونية ومحطات الراديو.