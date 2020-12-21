شكرا لقرائتكم خبر عن فطير وعسل وجبة فطار شيكو ورانيا يوسف ونجوم مسلسل اللعبة فى الكواليس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان شيكو، متابعيه وجمهوره، بصورة من وراء كواليس تصوير مسلسل اللعبة في منطقة وادي الريان بمحافظة الفيوم، حيث نشر عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، الصورة التي ظهر فيها مع النجمة رانيا يوسف ومحمد ثروت، وأمامهم طاولة الغذاء التي جاء فيها فطير وعسل.

واستأنفت الفنانة رانيا يوسف تصوير مشاهدها فى الجزء الثانى من مسلسل "اللعبة" مع شيكو وهشام ماجد، وذلك بعدما انضمت إلى فريق العمل مؤخراً لتقديم شخصية جديدة لم تكن متواجدة فى الجزء الأول من العمل الذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى بعدما عرض على احدى المنصات الرقمية على الإنترنت، وتجسد رانيا دور سيدة تتزوج شيكو وتدخل فى صدامات مع زوجته الأولى ميرنا جميل بشكل كوميدى.