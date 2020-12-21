فطير وعسل وجبة فطار شيكو ورانيا يوسف ونجوم مسلسل اللعبة فى الكواليس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان شيكو، متابعيه وجمهوره، بصورة من وراء كواليس تصوير مسلسل اللعبة في منطقة وادي الريان بمحافظة الفيوم، حيث نشر عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، الصورة التي ظهر فيها مع النجمة رانيا يوسف ومحمد ثروت، وأمامهم طاولة الغذاء التي جاء فيها فطير وعسل.
واستأنفت الفنانة رانيا يوسف تصوير مشاهدها فى الجزء الثانى من مسلسل "اللعبة" مع شيكو وهشام ماجد، وذلك بعدما انضمت إلى فريق العمل مؤخراً لتقديم شخصية جديدة لم تكن متواجدة فى الجزء الأول من العمل الذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى بعدما عرض على احدى المنصات الرقمية على الإنترنت، وتجسد رانيا دور سيدة تتزوج شيكو وتدخل فى صدامات مع زوجته الأولى ميرنا جميل بشكل كوميدى.
مسلسل "اللعبة 2" أشرف على كتابته فادى أبو السعود وسيناريو وحوار أحمد سعد والى ومحمد صلاح خطاب، وإبراهيم صابر، وإخراج معتز التوني وبطولة هشام ماجد وشيكو ومى كساب وأحمد فتحى ومحمد ثروت وبيومى فؤاد وميرنا جميل وعارفة عبد الرسول وسامى مغاورى وأوتاكا، وتدور أحداثه حول "وسيم ومازو"، وهما الزميلان منذ صغرهما اللذان يتنافسان ضد بعضهما البعض فى شكل مباراة مستمرة بينهما.
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