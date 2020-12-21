شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أفلام جديدة تشاهدها فى موسم رأس السنة.. أبرزها "حظر تجوال" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على الرغم من حالة الكساد التي تمر بها صناعة السينما بسبب انتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا، إلا أن الصناع يحاولون إنقاذ ما يمكن إنقاذه حيث إنهم أعلنوا عن طرح 3 أفلام جديدة بمناسبة احتفالات الكريسماس ورأس السنة، حيث من المقرر أن يعرض كل من فيلم "حظر تجول" لـ إلهام شاهين، و"صابر وراضي" لأحمد آدم و"ريما" لمايا نصري.

فيلم "صابر وراضي" حدد منتجه أحمد السبكى طرحه يوم 30 ديسمبر الجارى بجميع دور العرض، "ويشارك في بطولة الفيلم كل من، الفنان محسن محيي الدين، ورزان مغربي، ويسرا المسعودي، ومحمد مهران، وسلوى عثمان، والعمل من تأليف محمد نبوي، وعلاء حسن، وإخراج أكرم فريد.

مايا نصري نشرت كذلك عبر حسابها أيضا على إنستجرام الصورة الدعائية لفيلم "ريما" والذي من المقرر عرضه كذلك في أكثر من دولة عربية، ويتناول الفيلم قصة فتاة تمتلك حاسة خارقة تجعلها قادرة على توقع الأحداث قبل وقوعها، ومن المقرر أن يعرض الفيلم في مصر يوم 23 ديسمبر، ويشارك في بطولة الفيلم كل من، محمد ثروت، وريم عبدالقادر، وإيهاب فهمي، وفراس سعيد، وأحمد إمام، والعمل من تأليف أحمد أنور، وإخراج معتز حسام.

أما فيلم "حظر تجول" لإلهام شاهين سوف يطرح بدور العرض يوم 23 ديسمبر الجارى.

"حظر تجول" أحدث أفلام الفنانة إلهام شاهين والذي شارك في فعاليات الدورة الـ42 لمهرجان القاهرة السينمائي وكامل الباشا، وأحمد مجدي، والعمل من تأليف وإخراج أمير رمسيس.