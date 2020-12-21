شكرا لقرائتكم خبر عن أمير كرارة إجازة اليوم من تصوير "نسل الأغراب" لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل النجم أمير كرارة على أجازة اليوم الإثنين من تصوير مشاهده في مسلسل "نسل الأغراب" والذى يشاركه في بطولة العمل النجم أحمد السقا، لانشغاله بتصوير حلقات موسم جديد من برنامجه "سهرانين" الذى يعرض قريباً.

مسلسل "نسل الأغراب" يعد من أضخم إنتاجات الدراما التليفزيونية فى رمضان 2021، حيث يضم العديد من النجوم الكبار وعلى رأسهم أحمد السقا وأمير كرارة، ومى عمر، ودياب، وفردوس عبد الحميد، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، أحمد فهيم وانجى المقدم، ومحمد مهران، وعدد آخر من الفنانين.

ويعد مسلسل "نسل الأغراب"، هو التعاون الأول بين كرارة والسقا في الدراما، حيث قدما سويًا أكثر من عمل في السينما، وتدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق وصراع قوى بين بطلي العمل، كما أن المسلسل يتضمن العديد من المواقف المؤثرة والانسانية رغم مضمونه التنافسى .

ويستضيف برنامج "سهرانين" نجوم الفن والغناء فى كل حلقة وتشهد الحلقة فقرات فنية غنائية ودردشة مع الضيوف.