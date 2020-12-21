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شكرا لقرائتكم خبر عن منة شلبى توجه نصيحة للفتيات: لا تكونى مثالية طوال الوقت والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت النجمة منة شلبي رسالة لمتابعيها من الفتيات، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، حيث نشرت صورة جديدة لها، مصحوبة بتعليق :"متابعاتي العزيزات.. ليس عليكى أن تكوني مثالية طوال الوقت. أنه شيء غير حقيقي وغير صحي.. اسمحى لنفسك أن تكونى ما أنت عليه.. اعترفى بكل مشاعرك".
منة شلبي
منة
وكانت النجمة منة شلبي قد دعت كافة المؤلفات الموهوبات في مصر والعالم العربي إلى إرسال سيناريوهات من تأليفهن سواء كانت لأفلام قصيرة أو طويلة أو مسلسلات، وذلك ضمن مبادرة جديدة اطلقتها النجمة لدعم المواهب النسائية في الكتابة خلال ندوة تمكين المرأة في صناعة السينما التي أقيمت ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي مؤخرا.
وقالت «منة» في تعليق على فيديو للندوة نشرته بصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي «شرف كبير ليا ومسؤولية عظيمة إني أبدأ مبادرة لدعم المواهب النسائية في الكتابة... بستقبل من خلالها أي سيناريوهات من تأليف موهوبات من مصر والعالم العربي، سواء فيلم طويل أو قصير أو مسلسل، وأنا بكل تواضع وعلى قد ما أقدر هحاول أساعد على إن المشروعات الحلوة تطلع للنور، سواء بالمشاركة في التمثيل أو بدعم الإنتاج أو أي وسيلة تانية مناسبة ليا، وفي النهاية أنا كمان هكون مستفيدة لما أكتشف مشروع حلو وأكون جزء منه».
وكانت أكدت الفنانة منة شلبي على أنها دوماً ما تحرص وتدقق خلال اختيارات أدوارها في أفلامها، حين قالت أن السبب وراء ذلك يعود إلى رغبتها في عدم سجن نفسها بنوع سينما معين، وذلك خلال تصريحات تليفزيونية مؤخراً قالت فيها أيضاً أنها ترغب في أن تتضمن مسيرتها العديد من الأدوار والقوالب المختلفة.
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