شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على رأى الراحلين أحمد زكى وحمدى قنديل فى نجلاء فتحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مكانة خاصة، تتمتع بها الفنانة الكبيرة نجلاء فتحى، حيث حفرت اسمها بين نجمات جيل السبعينيات والثمانينات، بمجموعة من الأعمال السينمائية الخالدة في ذاكرة السينما المصرية، وصلت لأكثر من 80 عملاً فنيًا، ما بين السينما والدراما، وتحتفل اليوم الفنانة الكبيرة نجلاء فتحى، بعيد ميلادها، حيث بدأت مسيرتها الفنية في سن الخامسة عشر حينما اكتشفها المنتج عدلي المولد بالصدفة فى الإسكندرية، وعرض عليها العمل للمرة الأولى بالسينما، وبعدما استشارت الفنان الراحل عبد الحليم حافظ الذي كان صديقًا مقربًا للأسرة حتى قبل أن تعمل بالتمثيل فشجعها على اتخاذ القرار، واختار لها اسمها الفنى (نجلاء).

رواد مواقع التواصل الاجتماعى، تداولوا فيديو عبر حساب on على إنستجرام، تتحدث فيه نجلاء فتحى مع الإعلامى مفيد فوزى، عن مواصفات الرجل الذى تحبه، حيثي قالت، "بحب الراجل اللى ضحكته حلوة.. لأن الضحك من القلب.. ماحدش يقدر يغصب على نفسه يضحك.. ولكن اللى بيضحك من القلب.. قلبه أبيض"



جانب من الحوار



نجلاء فتحى

بينما قال الإعلامى الراحل وزوجها، حمدى قنديل، في أحدى اللقاءات التليفزيونية، "أنا معجب بيها من أول ما شوفتها.. وهى ذكية للغاية.. وعندها شخصية قوية.. وانا بحب الست اللى عندها شخصية قوية.. وأنا مش سي السيد.. وعندها ذكاء خارق للعادة.. وعلاقتها كويسة بالناس في المنطقة اللى إحنا عايشين فيها.. ولي أمر المنطقة"



حمدى قنديل

بينما قال النجم الكبير الراحل أحمد زكى: "لو اتكلمنا عن الصراحة هنحط بين قوسين نجلاء فتحى.. لأن ده عصر اللوع وعصر الكلام.. واللف والدوران.. لكن نجلاء بتقول على الغلط غلط.. حتى لو كلامها هيوجع.. وعلشان كده محبوبة من كل الناس.. وهى صادقة بإستمرار.. عندها بحة تدخل القلب.. هي كتلة إحساس"



أحمد زكى

وتابعت نجلاء: "بعد حرب 73 لقيت دوامة أفلام مرفوضة.. حتى أسماء الأفلام سخيفة ورديئة.. فقررت أبعد حتى ينتهى هذا التيار"