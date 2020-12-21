شكرا لقرائتكم خبر عن "صاحى الليل" لـ جورج وسوف تتخطى مليون مشاهدة على يوتيوب.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخطت أغنية "صاحي الليل" للنجم السوري سلطان الطرب جورج وسوف، أكثر من مليون مشاهدة عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب" منذ طرحها من عدة أيام، وعبر عن سعادته بنجاح الأغنية ووجه رسالة شكر لجمهوره عبر حسابه بموقع "يوتيوب"، قائلاً: "مليون مشاهدة ومليون شكرًا"، والأغنية من كلمات ملاك عادل، ألحان محمد يحيى، توزيع سليمان دميان، من إخراج وإنتاج جاد شويرى.



جورج وسوف

من ناحية أخرى، كان قد أكد الفنان جورج وسوف، فى تصريحات سابقة، أن مصر والشعب المصرى لهم حب ومحبة كبيرة فى قلبه، وقال: "معظم اللى غنيته فى عمرى كان بالمصرى وكان للشعب المصرى، وعمرى ما هستغنى عن مصر طول عمرى، هى حبيبة قلبى من جوه، وأم كلثوم وما قبل أم كلثوم كنت بغنى أغانيهم فى بدايتى، وكان عمرى 10 سنين، وكنت بحفظ كل أغانيهم، وده كان درس فنى ليا وأنا صغير".

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامى وائل الإبراشى ببرنامج "التاسعة" الذى يذاع على القناة الأولى المصرية: "الأغانى المصرية القديمة كلامها وألحانها جميلة، ودى المدرسة اللى أنا اتبعتها فى حياتى ومشوارى الفني، بحب أختار الكلام الحلو واللحن الجميل، بحب أسير على نهج الناس دى لأن فنها جميل".

وعلق الفنان جورج وسوف على فيديو نشره حول تألمه على الحرائق التى حدثت فى العديد من القرى والمدن السورية: "أنا أى شيء فى حياتى بشوفه ضد الإنسانية وبيوجع القلب والضمير بعلق عليه لأنه بيألمنى، وأنا بتمنى الخير وكل حاجة حلوة لكل الدنيا، وده شيء من كل قلبي".

وقال: "أنا لما بشوف إنسان محتاج حاجة بساعده بشكل تلقائي، دى حاجة مش بأيدي، يلعن أبو الفقر"، وداعب وائل الإبراشى قائلا: "متقوليش أستاذ جورج قولى يا أبو وديع عشان خاطرى يا أستاذ وائل، وأنا بكره الإشاعات جدا وبتمنى من وسائل الإعلام أنها تتأكد من أى خبر قبل نشره، أنا خايف يوم ما أموت ماحدش يصدق من كثرة الشائعات".