شكرا لقرائتكم خبر عن 38.5 مليون دولار إيرادات فيلم Wonder Woman 1984 فى الصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فيلم الأكشن والإثارة Wonder Woman 1984 للنجمة العالمية جال جادوت، إيرادات وصلت لـ38.5 مليون دولار في الصين، ليتحدى تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، الذي فرض الكثير من الإجراءات الاحترازية وتسبب في الكثير الأزمات لصناعة السينما.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن فيلم Wonder Woman 1984 افتتح الإيرادات بـ 18.8 مليون دولار في الصين خلال عطلة نهاية الأسبوع، وسرعان ما حقق 38.5 مليون دولار، وهو ما يعد انخفاضًا كبيرًا عن الجزء الأول الذي حقق حوالي 90.5 مليون دولار.

ولم يكن فيلم Wonder Woman 1984 هو الفيلم الوحيد الذي انخفضت إيراداته في شباك التذاكر، حيث حقق فيلم "The Rescue"، أقل من 36 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع الأولى. هذا أقل بكثير من التوقعات وقد يعني أن الفيلم سيخسر المال.

وكان قد كشف القائمين على الفيلم، عن هدفهم للتربح بأكثر من طريقة وسط الإجراءات الاحترازية التي يفرضها فيروس كورونا، والتي ستعمل على خفض الإيرادات بشكل كبير نظرًا للإقبال الضعيف على دور العرض، لعدم الإصابة بالفيروس القاتل، وهو ما أجبر شركة الانتاج على طرح الفيلم عبر خدمة PVOD، قبل عرضه سينمائياً في المملكة المتحدة.

وكانت قد كشفت شركةWarner Bros. Pictures، عن دقيقة تشويقية جديدة لـ فيلم Wonder Woman 1984، الذى يدور حول تقدم سريعًا إلى الثمانينيات حيث تجدها مغامرة الشاشة الكبيرة التالية لـ Wonder Woman تواجه اثنين من الأعداء الجدد: Max Lord و The Cheetah

الفيلم بطولة جال جادوت وكريس باين بطل سلسلة Star Trek، وروبن رايت الحاصلة على جائزة جولدن جلوب كأفضل ممثلة فى المسلسل التليفزيونى House of Cards، ودانى هوستون والفيلم سيناريو وحوار ألان هاينبرج، وإخراج باتى جينكينز المرشحة لجائزة برايم لأفضل مخرجة عن مسلسل The Killing.