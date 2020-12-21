شيكو ينشر صورة من كواليس "اللعبة 2" في الفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشر الفنان شيكو صورة من كواليس مسلسل "اللعبة 2" ليفل الوحش، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".
ظهر في الصورة كل من الفنانة رانيا يوسف، الفنان سامي مغاوري، ميرنا جميل، محمد ثروت، من وادي الريان بالفيوم.
علق شيكو على الصورة: "أحلى فطار في الفيوم، اللعبة ليفل الوحش".
الجزء الثاني من اللعبة بطولة شيكو وهشام ماجد ومي كساب ورانيا يوسف وأحمد فوزي وعدد كبير من النجوم ضيوف الشرف، إخراج معتز التوني وإنتاج أمير شوقي.
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