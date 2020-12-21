الليلة.. محمد دياب يطرح أحدث أغنياته "يا دماغي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

أعلن الفنان محمد دياب عن طرح أحدث أغنياته "يا دماغي"، اليوم عبر قناة مزيكا.

وعبر حسابه بموقع "إنستجرام"، نشر دياب صورة بوستر الأغنية، وعلق: "استنوا النهاردة أغنيتي الجديدة يا دماغي على قناة مزيكا".

أغنية "يا دماغي"، من كلمات مصطفى حسن، وألحان سامح كريم، توزيع إلهامي دهيمة، إشراف فني عبد العظيم خلاف، ومن إنتاج مزيكا.

من ناحية أخرى، شارك دياب في رمضان الماضي في عدة أعمال منها مسلسل "البرنس"، الاختيار"، "فرصة تانية".