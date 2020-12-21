صور| منة فضالي تعلن انتهاء تصوير مسلسل "سكن البنات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلنت الفنانة منة فضالي انتهاء تصوير مسلسل "سكن البنات"، إخراج محمد النقلي.

نشرت منة صورًا تجمعها بفريق العمل، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، علقت: "الحمد لله فركش سكن البنات شكرا لكل فريق العمل شكرا المنتج الاستاذ ممدوح شاهين، شكرا استاذي الغالي الاستاذ محمد النقلي، شكرا الكاتب أحمد صبحي، شكرا فريق الإخراج أحمد علاء وداليا وهبة وياسمين شكرا مدير التصوير دكتور شريف هلال ودكتور زكي وعمر ومرام".

وأضافت منة فضالي: "وأخيرا شكرا لنجوم العمل خلف الكاميرا وأمام الكاميرا علي رأسهم الأستاذة وفاء عامر والأستاذة دينا والنجمة أيتن عامر وأصدقائي النجم منذر رياحنة، والنجم محمد نجاتي وحسني شتا وأحمد جمال سعيد".

وتابعت "شكر خاص لزملائي العزاز اللي أتعرفت عليهم في هذا العمل وحبيتهم جدا جدا هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت، إلهام عبد البديع و دعاء رجب، مبروك يا بنات".

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة منة فضالي السينمائية فيلم "زنزانة 7 "، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ إبرام نشأت، ﺗﺄﻟﻴﻒ حسام موسى، بطولة نضال الشافعي، أحمد زاهر، مايا نصري، إيهاب فهمي، أحمد التهامي.