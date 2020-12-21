خاص| بعد إصابة مديرة أعمالها.. هل أصيبت أنغام بفيروس كورونا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شهدت الساعات الأخيرة خروج أنباء تؤكد إصابة المطربة أنغام بفيروس كورونا، بعد إعلان إصابة مديرة أعمالها راندا رياض بالفيروس وكذلك زوجها الفنان محمد الشرنوبي.

وعلم "الخليج 365" من مصدر مقرب من الفنانة أنغام، أن ما تردد عار تمامًا من الصحة، وأنها بخير ولم تُصب بالفيروس، كما أنها لم تقابل منذ فترة طويلة راندا أي لا تعد مخالطة لها بأي حال من الأحوال.

وتابع المصدر "أنغام بخير وتستعد لإحياء حفلها الغنائي الجديد بمشاركة الفنان الإماراتي حسين الجسمي، المقرر إقامته في مدينة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة احتفالا بالعام الجديد في ليلة رأس السنة الميلادية".

كانت راندا رياض، زوجة الفنان محمد الشرنوبي ومديرة أعمال المطربة أنغام، أعلنت مساء السبت الماضي، إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وكتبت زوجة الشرنوبي عبر خاصية "ستوري" على موقع "إنستجرام": "نتيجة تحليل كورونا طلع إيجابي، وكان أسبوع صعب، بس الحمد لله الأعراض خفت وبقيت أحسن".

يأتي هذا بعدما أعلن الفنان محمد الشرنوبي، إصابته بفيروس كورونا المستجد، وكتب عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك": "عملت مسحة وطلعت إيجابي.. والحمد لله الأعراض خفت واتحسنت جدا".