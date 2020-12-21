مدحت العدل يكشف لـ"الخليج 365" أسباب كتابته فيلم فريق المهرجانات "المدفعجية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

تعاقد المنتج جمال العدل مع فريق غناء المهرجانات "المدفعجية"، على تقديم عمل سينمائي من تأليف د.مدحت العدل، وإخراج محمد جمال العدل، وتشاركهم البطولة الفنانة نيللي كريم.

الكاتب مدحت العدل في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، تحدث عن التجربة، وقال: "الفكرة بدأت بعد تقديم الفريق أغنية (مليونير) في مسلسل (بـ100 وش)، وبعدها تحمست لرصد ما وراء أغاني المهرجانات الشعبية، كظاهرة فرضت نفسها فنيا واجتماعيا، وذلك في رؤية سينمائية أتابعها بالمزج بين مشوار المدفعجية، وتلك الظاهرة".

وأضاف: "بدأت كتابة السيناريو والحوار منذ فترة، كما أعد لكتابة أغاني يقدمها الفريق في الفيلم".

فريق "المدفعجية" بدأ مشواره الفني عام 2007، ومكون من الموزع الموسيقي "الديزل" واسمه الحقيقي محمد صابر، "كنكا" إسلام محمد شوقي و"شيندي" إسلام محمد، ويقوم الثنائي بتأليف الأغاني وأدائها، أما أصغر أعضاء الفرقة سنًا فهو سعيد سامي عبدالباسط الشهير بلقب "دولسيكا".

وبدأت رحلتهم مع الفنان الموقوف بتهمة التطبيع بمهرجان "أنا أصلاً جن" في فيلمه "قلب الأسد"، وبعدها قدموا معه أغنية إعلان لإحدى شركات الاتصالات "أقوى كارت"، وأطلقوا معه أول كليباته "نمبر وان"، ومن بعده "مافيا".

وشارك فريق المدفعجية في فيلم "ولاد رزق"، بتقديم مهرجان "أسود الأرض" في الجزء الأول، و"الأسود راجعين" في ثاني أجزائه.