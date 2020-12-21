على غرار عمرو دياب.. مصطفى حجاج يطلق تحدي أغنية "ألف مرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
أطلق المطرب مصطفى حجاج تحدي أغنية "ألف مرة"، والذي طالب خلاله جمهوره بغناء جزء من أغنيته الجديدة "ألف مرة"، وإرسال فيديوهات المشاركين له، تمامًا كما فعل النجم عمرو دياب مؤخرًا في أغنية "محسود".
ونشر "حجاج"، مقطع فيديو له عبر "تويتر"، يغني من خلاله الأغنية وطالب جمهوره بمشاركته بفيديوهات لهم خلال غنائهم لها، وعلق: "مسا مسا على أحلى ناس في الكوكب".
وأضاف: "اسمعوا أغنيتي الجديدة ألف مرة، وحابب نغنيها سوا ونشارك مع بعض بأصواتكم الحلوة مستني فيديوهاتكم يا غاليين يا أحلى ناس".
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