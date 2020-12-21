بعد إصابتها بـ 5 أورام.. حسناء سيف الدين عن حالتها الصحية: أرجوكم افتكروني في دعائكم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

كشفت الفنانة حسناء سيف الدين تطورات حالتها الصحية بعد إصابتها مؤخرًا بـ 5 أورام في الرقبة، فضلًا عن تعرضها لجلطات حالت دون إجرائها عملية استئصال للورم.

وعبر حسابها بـ"فيسبوك"، كتبت "حسناء": "ألف حمد وشكر لك يا رب، الحمد لله أنا في بيتي دلوقتي حالتي مستقرة لحد كبير لازم أمشي على العلاج ده لمدة اسبوعين عشان الجلطات تروح وبعد ٣ أسابيع هعمل عملية استئصال الورم لفحصها وان شاء الله هتطلع حميدة وارجع لحياتي تاني".

وتابعت: "أنا مَش عارفة أشكر مين ولا مين بس من كل قلبي أنا بشكر ربنا لوجودكم كلكم في حياتي، مليون شكر لكل المكالمات والرسايل اللي جاتلي بجد ربنا يفرح قلبكم دايما، وبعتذر كمان مرة لعدم الرد على المكالمات بس فعلا تعبانة جدا والعلاج ربنا ما يوريه لحد منزل ضغطي الأرض وحاسة كل جسمي ضعيف ووجع في الصدر مؤلم أثناء التنفس أو الكلام والأورام عاملة لي صداع مزمن مَش بيخف الحمد لله على كل شئ، ربنا يبعد عنكم اي مرض، بحبكم جدا ومتشكرة جدا وأرجوكم افتكروني في دعائكم".

من ناحية أخرى، يعرض لـ حسناء سيف الدين حاليا مسلسل "سكن البنات" بطولة وفاء عامر، أيتن عامر، دينا، منذر ريحانة، منة فضالى، حجاج عبدالعظيم، ومنة فضالي، عايدة رياض، إلهام عبد البديع، أحمد جمال سعيد، هاجر الشرنوبي، محمود عزت، وتأليف أحمد صبحي وإخراج محمد النقلي.