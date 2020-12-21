نفدت تذاكر حفل الفنانة أنغام والفنان حسين الجسمي، المقرر إقامتها في الإمارات، ضمن فعاليات الاحتفال برأس السنة في عدد من المناطق الترفيهية هناك.
يقام الحفل يوم الخميس 31 ديسمبر، على مسرح خورفكان بإمارة الشارقة، وشهدت تذاكر الحفل إقبال جماهيري ضخم فور طرحها للبيع، إلى أن تم نفادها بالكامل، وسيتم الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية وقواعد التباعد الاجتماعي في المسرح،إضافة إلى توفير وسائل التعقيم للحفاظ على سلامة الحضور.
اقرأ أيضاً..عدد محدود لتذاكر حفل أنغام وحسين الجسمي في الإمارات
يذكر أن الجسمي أحيا أخيراً حفلاً غنائياً الخميس الماضي في دبي، بمشاركة الفنان تامر حسني، وشهد الحفل حضور عدد غفير من جماهيره.
طرحت أنغام أخيراً ألبومها الخليجي "مزح"، الذيضم 15 أغنية، منها: مزح، غريب، لا تستغرب، آخر لقا،لايقين، اسمك حبيبي، هنا وهناك، مع عدد من كبار صُنّاع الأغنية الخليجية، من الشعراء: الشاعر بدربن عبدالمحسن، عبدالرحمن بن مساعد،تركي آل الشيخ، الجادل، قوس، والألحان من نصيب: سهم، صادق الشاعر.
كانت آخر حفلاتها الجماهيرية، خلال سبتمبر الماضي في السعودية ضمن فعاليات اليوم الوطني السعودي، حيث قدمت باقة غنائية متنوعة بين المصري والخليجي، وتم إذاعة الحفل "أون لاين"، بعد إلغاء الحضور الجماهيري، تطبيقاً للإجراءات الوقائية ضد كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر قبل 10 أيام من إقامته..نفاد تذاكر حفل أنغام وحسين الجسمي في الإمارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.