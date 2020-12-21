الليلة.. عرض فيلم الحب فوق هضبة الهرم بسينما الهناجر

يعرض في السادسة مساء اليوم، الإثنين، فيلم "الحب فوق هضبة الهرم"، بسينما الهناجر ـ بساحة الأوبرا ، التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية، بالتعاون مع المركز القومي للسينما، وذلك بمناسبة الذكري الـ 109 علي ميلاد "أديب نوبل" نجيب محفوظ.

الفيلم مأخوذ عن قصة لـ"محفوظ"، وبطولة الفنان الراحل أحمد زكي،

آثار الحكيم، ومن اخراج عاطف الطيب، يعقب عرض الفيلم ندوة مع الجمهور حول مختلف قضايا المرأة في أعمال نجيب محفوظ، تدير الندوة الناقدة السينمائية شاهندة محمد علي، وتستضيف الناقد اسلام أحمد علي .

يذكر أن نجيب محفوظ يعد أول

اديب حائز على جائزة نوبل في الأدب، وتدور أحداث جميع رواياته في مصر، وتظهر فيها سمة متكررة هي الحارة التي تعادل العالم، من أشهر أعماله: الثلاثية، وأولاد حارتنا، والتي مُنعت من النشر في مصر منذ صدورها وحتى وقتٍ قريب، بينما يُصنف أدب محفوظ باعتباره أدبا واقعياً، فإن مواضيعاً وجودية تظهر فيه. يُعد محفوظ أكثر أديب عربي نُقلت أعماله إلى السينما والتلفزيون.