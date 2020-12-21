مشهد صادم.. مباراة كرة قدم بالدوري الفرنسي تنتهي بوفاة “نادرة الحدوث”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 21 ديسمبر 2020 04:13 مساءً - منذ 10 دقائق

آخر تحديث: 21 - ديسمبر - 2020 4:01 مساءً

عاش نادي لوريان الفرنسي أمسية سوداء، بعد وفاة عامل مختص بالعناية بالعشب في ملعب “لاموستوار”، وذلك مباشرة عقب المباراة التي انهزم فيها الفريق أمام ضيفه رين بثلاثة أهداف دون مقابل، لتكون الحسرة مضاعفة على الجماهير.

لقي بستاني يعملُ في فريق لوريون الفرنسي، مصرعه بشكل مأساوي، مؤخرا، عقب سقوط منصة إضاءة عليه، في ختام مباراة ضمن دوري الدرجة الأولى في البلد الأوروبي بين لوريون ورين، يوم الأحد.

وبحسب موقع “ميدي ليبر” الفرنسي، فإن عمدة مدينة لوريون، فابريس لور، أكد وفاة البستاني، من جراء السقوط العرضي والمفاجئ.

ووقعت الحادثة بعد دقائق قليلة من نهاية المباراة التي فاز بها رين بثلاثية نظيفة، وأظهرت الصور حالة من الفزع عقب سقوط الضحية أرضا.

وفي تعليقه على الوفاة، نعى فريق لورين الفرنسي، الضحية معربا عن تعازيه لكافة أهله وأصدقائه وزملائه.

وظل اللاعبون وأفراد من الفريقين في الملعب وهم يتابعون الحادث، تحت وقع الصدمة، وحاول فريق الإنقاذ عبر تقنية إنعاش القلب لأكثر من ثلث ساعة.

وفي مرحلة لاحقة، تم نقل الضحية إلى المستشفى وهو في حالة حرجة، لكن قسم الحالات الطارئة لم يتمكن من إنقاذ الرجل، وهو رجل في الثامنة والثلاثين وأب لثلاثة أطفال.

وذكرت مصادر صحفية أن أصوات الفزع والرعب تعالت في الملعب، بينما نقل شخصان إلى المستشفى من جراء الصدمة.

وحضرت عناصر الشرطة إلى موقع الحادث، حيث يجري التحقيق حاليا بشأن ملابسات سقوط منصة الإضاءة في الملعب.