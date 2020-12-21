تراند اليوم : وصول طاقم تحكيم موقعة المقاولون والنجم الساحلي إلي القاهرة

وصل طاقم الحكام الليبي بقيادة عبدالرزاق أحمد إلى القاهرة لقيادة مباراة المقاولون العرب والنجم الساحلى التونسي، في الكونفدرالية.

يلتقي المقاولون العرب نظيره النجم الساحلي التونس، في المباراة المقرر لها غدًا الثلاثاء، فى ذهاب دور الـ32 الأول من كأس الكونفدرالية.

ومن المقرر، أن يتكون الطاقم التحكيمي للمباراة من الليبي عبد الرزاق أحمد وسيكون في مساعدته كل من عطية عيسى وصالح الشوقى، أما الحكم الرابع فهو عبدالواحد هورايويده.

وخضع طاقم الحكام للمسحة الطبية للكشف عن كوورنا، من قبل الاتحاد الإفريقى لكرة القدم، فور وصولهم.



