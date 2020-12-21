تراند اليوم : شقيق بيج رامي يتحدث عنه : مافيش أطيب من قلبه – فيديو

قال محمد السبيعي، شقيق البطل المصري في رياضة كمال الأجسام رامي السبيعي، إن السمة الغالبة على جميع أفراد الأسرة هي أنهم مسالمون جدا.

وخلال مداخلة هاتفية مع برنامج “صالة التحرير” على قناة صدى البلد، أوضح محمد السبيعي أنه يمارس الرياضة ويهتم بصحته مقتديا بأخيه، لكن رامي هو الوحيد في العائلة الذي احترف كمال الأجسام ووصل لأعلى المستويات العالمية.

وأضاف محمد السبيعي أن رامي خطط للعودة إلى مصر يوم السبت، بعد تتويجه بلقب بطولة “مستر أولمپيا” 2020، لكن ارتباطه بجولات تصوير في أمريكا أجل عودته لموعد لم يتحدد إلى الآن.

ووفقا لما أورده موقع “روسيا اليوم”، نقلا عن موقع mrolympia.com، نال رامي السبيعي “بيغ رامي” جائزة “مستر أولمبيا” لعام 2020، وهو لقب البطولة التي تعد الأكبر والأشهر في لعبة كمال الأجسام، وحصل على مبلغ 400 ألف دولار، عندما وقف على خشبة المسرح في مركز “أورانج كاونتي” للمؤتمرات في ولاية فلوريدا الأمريكية.

وشارك المصري البالغ 35 عاما، الذي ينحدر من قرية السبايعة، في سبع بطولات أولمبية سابقا، بما في ذلك عرض هذا العام، وكان أدنى ترتيب له في ظهوره الأول عام 2013، حيث حصل على المركز الثامن، ونال مركز الوصيف عام 2017.

وجاءت مشاركات السبيعي في مستر أوليمبيا للمحترفين كالتالي: 2014 (مركز سابع)، و 2015 (مركز خامس) و2016 (مركز رابع) قبل أن يتوج لهذا العام كأول مصري يحقق لقب مستر أولمبيا.