تراند اليوم : عاجل.. وفاة والد الفنانة سمر مرسي بفيروس كورونا

أعلنت الفنانة سمر مرسى عن وفاة والدها، اليوم الإثنين، بفيروس كورونا.

وكتبت سمر مرسى على حسابها الشخصى بموقع “انستجرام”: “انتقل إلى رحمة الله تعالى القبطان بحري مصطفى السيد مرسى بسبب فيروس كورونا أرجوكم أدعوا له.. في الجنة يا بابا إن شاء الله وخلو بالكوا من نفسكم”.

وكانت قد تعاقدت النجمة سمر مرسي على بطولة مسلسل “حتى لا يطير الدخان”، والذي من المقرر أن تشارك من خلاله في السباق الرمضاني المقبل.

المسلسل من بطولة مصطفى شعبان، وحسين فهمي، وريهام عبد الغفور، وجار تعاقد باقي أبطال العمل، ومأخوذ عن رواية حتى لا يطير الدخان لإحسان عبد القدوس، وسيناريو وحوار الدكتور مدحت العدل، وإخراج ماندو العدل.



