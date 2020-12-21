تراند اليوم : مصر كلها عايزه تتجوز هذه الراقصة.. تصريح صادم لمدير أعمالها !

كشفت الراقصة المصرية دينا، عن رأيها بمُنافستها البرازيلية “لورديانا”، والتي قلبت مصر والعالم العربي بفيديو رقص عفوي على نغمات المهرجان الشعبي “أخواتي”.

وقالت دينا في تصريح لصحيفة “الوطن” المصرية: “لورديانا بترقص زي اللي بيرقصوا في أعياد الميلاد، مش محترفة، ولازم أشوفها ببدلة رقص علشان أعرف أقيمها”.

وحتى لا تظهر بمظهر “الغيورة”، أشادت دينا بخفة دم لورديانا، وقالت: “هي الحقيقة لذيذة ودمها خفيف”.

هذا وقد كشف طارق عبد المحسن مدير أعمال لورديانا، أنها تلقت الكثير من عروض الزواج، قائلاً: “مصر كلها عايزة تتجوزها بعد الفيديو”.

وأكد عبدالمحسن أن لورديانا لا تفكر حاليا في الزواج أو الارتباط، لأنه سيؤثر في عملها ونجاحها ويعيقها عن التطور.

وعن مواصفات فتى أحلامها أكد تفضل الرجال البرازيليين المتفهمين لعملها، مضيفاً: “بس فعلا هي مش بتفكر في الارتباط نهائياً”.

وظهرت لورديانا بالفيديو الذي أحدث ضجة كبيرة وهي تؤدي وصلة رقص شرقي داخل غرفة بأبواب زجاجية، وسط تفاعل الحضور بالتصفيق.

وكانت لورديانا ترتدي فستاناً رمادياً مكشوف الصدر، وجاكيت بيج قصير، مع تسريحة شعر انسيابية، حين رقصت على نغمات المهرجان الشعبي “أخواتي”، داخل فرع لمركز تجميل شهير متخصص في “مايكروبليدنج” بحي مصر الجديدة.

