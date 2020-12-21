تراند اليوم : رمت نفسها بالنار لإنقاذ إبنتها.. فنانة تنجو من الموت بأعجوبة

نجت الفنانة الكويتية الشهيرة هيا الشعيبي، من الموت أثناء محاولة إنقاذ ابنتها بعد اندلاع حريق هائل في شقتها، مشيرة إلى أن الحريق جعلها لا تقوى على الحركة، وأُصيبت بحروق بالغة مع ابنتها.

ونشرت “الشعيبي” مقطع فيديو عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، قائلة: “تخيلوا البارحة البيت كان كله نار قايدة فيه وأنا أطفي وألطم وأصرخ وخايفة تروح مني بنتي.. ما قادرة أوصف لكم رميت نفسي بالنار وقولت أفدي بنتي (الأم المنقذة) الحمدلله ولما تشفون شيء أذكروا الله قولوا ماشاء الله، وما في أحلى من ذكر الله”.

كما ظهرت إبنة “الشعيبي” في الفيديو، وهي تجلس على مقعد ولا تستطيع الحركة، فيما أكدت “هيا” أن “والدها يحملها وما تقدر تمشي، لأنه رجليها الاتنين محروقين”.

وأضافت: “طبعا هذا قضاء ربي وأنا ما أعترض على قضاء ربي وبيقلك سوى الخير وارمي في البحر، وأنا لو مو زينة ولا طيبة كانت راحت بنتي”.

واختتمت: “طبعا أحب أشكر كل من رن عليا مشكورين ما قصرتوا حبايب قلبي، متمنياً الدعاء لها، ونصحت بالصدقة”.