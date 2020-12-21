شكرا لقرائتكم خبر عن 10 مشاهد من مسرحية "سينما مصر" لخالد جلال على تيك توك.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حاز "سينما مصر" وهو عرض تخرج نجوم الدفعة الثانية من استوديو المواهب بمسرح مركز الإبداع الفني، على اهتمام ونجاح كبيرين، وهى السمة الأساسية لعروض المخرج خالد جلال في مركز الإبداع، والذى شهد تخرج العديد من الفنانين والموهوبين الذين أصبحوا حاليًا نجوم الصف الأول في السينما والدراما.

المخرج خالد جلال، ينشر العديد من مشاهد العرض عبر حسابه على تطبيق الفيديوهات الأشهر "تيك توك"، ويرصد ”الخليج 365”، 10 فيديوهات من المسرحية.

"الناظر" .. حيث قدم أبطال العرض، مشهدًا بين شخصية الأستاذ سيد، وهو يغازل "جواهر"، التي جسدها الفنان الراحل علاء ولى الدين.



الناظر

@khaledgalalofficial من تدريبات سينما مصر لا قوة الا بالله♬ original sound - onkgr

"بين القصرين".. وحاكى المشهد، أحد أشهر مشاهد الفيلم، والذى كان بين سي السيد، وأمينة، حينما علم بإصابتها.



بين القصرين

@khaledgalalofficial ♬ original sound - onkgr

"سكر هانم" .. وقلد هذا المشهد، الحوار بين عبد الفتاح القصرى، وعبد المنعم إبراهيم، حينما جسد الأخير شخصية سيدة تدعى "فتافيت السكر".



سكر هانم

@khaledgalalofficial ( سينما مصر ) ???????? رافت زين و رامي عبد المقصود لا قوة الا بالله♬ original sound - onkgr

"شارع الحب".. أحد أهم مشاهد هذا الفيلم، هو دعاء شخصية "حسب الله"، بأن يبتعد عن سنية ترتر، وقدم المشهد أمير الحسينى.



شارع الحب

@khaledgalalofficial من ( سينما مصر ) امير الحسيني لا قوة الا بالله♬ original sound - onkgr

"شباب امرأة".. وهو من الأعمال الكلاسيكية المصرية، وقدم عرض "سينما مصر"، مشهد بين شكرى سرحان وتحية كاريوكا.

شباب إمرأة

@khaledgalalofficial من عرض ( سينما مصر ) غادة طلعت و ابراهيم طلبة ... لا قوة الا بالله♬ original sound - onkgr

"طيور الظلام".. وقدم هذا المشهد كل من علاء النقيب و فاروق قاسم، حيث جسدا شخصيتى عادل إمام ورياض الخولى.



طيور الظلام

@khaledgalalofficial من ( سينما مصر ) علاء النقيب و فاروق قاسم .... لا قوة الا بالله♬ original sound - onkgr

"عفريتة إسماعيل ياسين".. وجسد كل من غادة طلعت احمد فوزي ريهام الشنوانى، أحد أهم مشاهد الفيلم.



عفريتة اسماعيل ياسين

@khaledgalalofficial من ( سينما مصر ) غادة طلعت احمد فوزي ريهام الشنواني ❤️❤️❤️❤️لا قوة الا بالله♬ original sound - onkgr

"غزل البنات"... قدم المشهد أميرة رضا وحسن عبد الله، وهو محاكاة لأغنية جمعت بين الراحلين نجيب الريحانى وليلى مراد.



غزل البنات

@khaledgalalofficial من ( سينما مصر ) اميرة رضا و حسن عبد الله ❤️❤️لا قوة الا بالله♬ original sound - onkgr

"هنا القاهرة".. وفى هذا المشهد حاكى مشهد بين محمد صبحى وسعاد نصر، وقدمه كل من أمير الحسيني وألاء على.



هنا القاهرة

@khaledgalalofficial من ( سينما مصر ) ????امير الحسيني و الاء علي ... لا قوة الا بالله♬ original sound - onkgr

العرض يتناول أهم المشاهد السينمائية لأفلام تعد علامات فى تاريخ السينما المصرية، متخذًا شخصية نادية للفنانة فاتن حمامة فى فيلم "الليلة الأخيرة" الخط الدرامي الأساسى للمسرحية، ليؤكد أن قوة مصر وعظمتها وحضارتها ستظل إلى نهاية الدهر مهما حاول أعدائها محو تاريخها وإضعاف قوتها، وأن الفن هو ذاكرة الوطن وتوثيق لتاريخه الذى لن يمحى أبدًا.

العرض رؤية وإخراج خالد جلال وأشعار عماد عبد المحسن ‏وألحان منار الشاذلى وإنتاج صندوق التنمية الثقافية والمخرج المنفذ علا ‏فهمى، وبطولة إيمان غنيم وغادة طلعت وعمرو كمال بدير وبسمة ماهر ‏ورباب القعيد وربيعة رفيع ومايا ماهر وريهام الشنوانى، وشيماء عباس ومحمد ‏عبده وهالة مرزوق وأحمد فوزى ومروة عيد وباهر النويهى ونورهان ‏المرحومى ونيهال فهمى، وحسن عبد الله وريهام محيى وزياد زعتر ومحمد ‏عربى وأمل إميل ومحمد ماضى.