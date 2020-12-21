شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الباسط حمودة فى رسالة لـ عمر كمال وبيكا: بلاش تفضحوا بعض.. الناس بتضحك عليكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة رسالة ونصيحة لكل من مطربي المهرجانات عمر كمال وحمو بيكا بعد خلافهما عبر مواقع التواصل الإجتماعي، قائلا: "حمو بيكا وعمرو كمال طالعين يتخانقوا ويتكملوا على بعض ومين مدانيش فلوس.. الناس بتضحك عليكم انتوا بتقولوا بنكسب قد إيه متجيش حاجة في مكاسبنا انتوا معشتوش مكسب أحمد عدوية وكتكوت الأمير، الفلوس كانت بتتكنس من وراهم بالمقشة.. الفن عمره ما كان كده".



عبد الباسط حمودة

وقال عبد الباسط، في فيديو عبر حسابه بموقع "فيس بوك" :"إحنا جيل زمان كنا بنتعامل كويس مع بعض بلاش تشردوا لبعض.. أصل أنتو بتعملوا إيه يعنى مبتغنوش من النوت، انتوا أكلتوا عيش وملح مع بعض حتى لو مكلتوش بلاش تفضحوا بعض.. انتوا بتاكلوا عيش ولازم تكونوا محترمين وأصدقاء حتى لما يكون في زمان اختلاف ما بينا جيلنا كان بيبقي في احترام لأن مسير الأيام بتقابلنا".

وتابع: "انتو في بقكم معلقة دهب ما شقيتوش ولا اشتغلتوا في موالد، وأنت يا عمر يا كمال أول ما جيتلي عملت معاك فيديو عديت، ولا قولتلي سلام ولا قولتلي ألو، لا سؤالك يفيدني ولا كلامك يفيدني، لأن كل واحد معروف هو مين، لكن شاكوش كان بيكلمني من الإمارات كل يوم عايز إيه يابا وعايز إيه يا خال أجيبلك إيه، ومحمود الليثي في أي حتة بيوطي على إيدي يبوسها".

وأضاف "عموما خليكم مؤدبين واسمعوا الكلام إيه اللي بتقولوه على الهوا ده وعربيات إيه وكلام إيه، وملحن إيه اللي بيقول أنا ملحن ده دلوقتي الأغنية بتتلحن في دقيقتين"، واختتم حديثه، "حمو بيكا مبيغنيش بس ربنا كارمه مديله الحتة اللي ياكل منها عيش.. ماتسمعوش لحد لو مختلفين مع بعض يبقى كل واحد في حاله".