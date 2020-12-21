فيديو| ويزو تسخر من فيفي عبده في أحد عروض "مسرح مصر": خاربة الدنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

شاركت الفنانة دينا محسن الشهيرة بـ ويزو، مقطع فيديو لها عبر "إنستجرام"، رفقة الفنان علي ربيع من أحد عروض "مسرح مصر".

وظهرت "ويزو" في الفيديو وهي تقلد الفنانة فيفي عبده في إحدى فيديوهاتها الشهيرة، وقالت: "فيفي عبده فاتحة لايف وخاربة الدنيا، وقالت إيه في إيه ده لو على قلة الأدب ده أنا أزعق واشتم واطلع عينكوا عايزينها تبقى إيه تبقى الأزبكية عايزينها تبقى إمبابة مصر مستورة يا ولاد النحلة".

وعلقت "ويزو"، على الفيديو: "ست الكل ربنا يخليكي لينا بحبك يا فوفا".

من ناحية أخرى، تشارك "ويزو" في مسرحية "اللوكاندة"، ويشارك فيها أشرف عبدالباقي، حمدي الميرغني، دياب، إبرام سمير، مريم البحراوي، ياسين سمير، محمد حسن، أميرة حافظ، شريف حسني، نورهان منصور، والمسرحية من تأليف كريم سامي، وأحمد عبدالوهاب، وديكور محمد سامي، والأغاني من كلمات أيمن بهجت قمر.