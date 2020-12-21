إيرادات الأحد.. "Death Of Me" الرابع و"Rogue" في المركز التاسع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يتنافس عدد كبير من الأفلام الأجنبية على إيرادات شباك التذاكر بدور العرض المصرية، ونجح في الحصول على المركز الأول في إيرادات أمس الأحد 20 ديسمبر، فيلم الحركة " Monster Hunter" محققًا 65 ألفًا و623 جنيهًا.

واحتل المركز الثاني فيلم الرسوم المتحركة "The Croods"، بعد تحقيقه 31 ألفًا و298 جنيهًا، وجاء في المرتبة الثالثة فيلم "The 100 Candles Game" والذي حقق 22 ألفًا و201 جنيه، وحصل على الترتيب الرابع فيلم الرعب "Death Of Me" محققًا 20 ألفًا و45 جنيهًا.

وذهب المركز الخامس لفيلم"Greenland" بطولة Gerard Butler ، وحقق 15 ألفًا و917 جنيها، أما المركز السادس فحصل عليه فيلم الحركة "Survive The Night" وبلغ إيراده 13 ألفًا و772 جنيها، وفاز بالمركز السابع الفيلم الرومانسي "Life in a Year" بعد تحقيقه 11 ألفًا و219 جنيهًا.

وجاء في المركز الثامن فيلم " You're Not Alone" وبلغ إيراده 6 آلاف و622 جنيها، وكان المركز التاسع من نصيب فيلم "Rogue" محققًا 6 آلاف و340 جنيها، واحتل المركز العاشر فيلم "Legacy of lies" محققا 5 آلاف و704 جنيهات.