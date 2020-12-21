وفاة والد الفنانة سمر مرسي متأثرًا بـ"كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي: أعلنت الفنانة سمر مرسي عن وفاة والدها متأثرا بفيروس كورونا المستجد. وكتبت "سمر"، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، "انتقل إلى رحمة الله والدي القبطان بحري لواء مصطفى السيد مرسي، مدير لواء الإشارة بالقوات البحرية سابقا بسبب كوفيد 19". أضافت: "أرجوكم أدعوا له.. في الجنة يا بابا إن شاء الله وخلوا بالكم من نفسكم". من ناحية أخرى، شاركت سمر مرسي في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" مع ياسمين عبد العزيز، شريف منير، كريم فهمي، سوسن بدر، الذي عُرض في السباق الرمضاني الماضي.

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