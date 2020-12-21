فيديو.. أغنية "تعبان" لـ عبد الله الرويشد تسجل أكثر من 180 ألف مشاهدة

سجل الفنان عبد الله الرويشد بأغنيته الجديدة "تعبان"، أكثر من 180 ألف مشاهدة، وذلك في اليوم الثالث من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

الأغنية من كلمات:خالد البذال، ألحان:سايد، توزيع:محمد صالح، وتقول كلماتها"تعبان إي والله تعبان تعبان وهمي آه آه يا همي ليلي سهار وأحزان وأحزان وبعروقي نشف دمّي دمّيكل ها التعب اللي تشوفه بعيوني تسألني عنه

وإنت أدرى البشر فيه غريبة تسأل وانت سبة طعوني وانتَ عذابي وكل حزني وطاريه كل ها التعب اللي تشوفه بعيوني تسألني عنه وإنت أدرى البشر فيه غريبة تسأل وانت سبة طعونيوانتَ عذابي وكل حزني وطاريه".

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يذكر ان آخر إصدارات الرويشد الغنائية، كانت من خلال أغنية "هجرتك"، التي سجلت أكثر من 190 ألف مشاهدة عبر "يوتيوب"، من كلمات:علي مساعد ألحان : عبدالله الرويشد توزيع : محمد علي، وتقول كلماتها"هجرتك غصب مو مني عسى بفراقنا خيره كثير اشياء بالدنيا نبيها بس نخليها طلبتك لاتعاتبني وابد لاتجيب هالسيره خلاص ارجوك انساها محبتنا ولياليها ذبل عمري وطال الدرب وتاهت بي مشاويره تعبت اعيش بأوهام الهوى والنفس امنيها قلبي جاك يترجاك لو تقبل معاذيره".