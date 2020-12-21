فيديو.. جورج وسوف يكسر حاجز المليون مشاهدة بأغنية "صاحي الليل"

اجتاز الفنان جورج وسوف، بكليب أغنيته الجديدة"صاحي الليل"، حاجز المليون مشاهدة، وذلك خلال 4 أيام من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

الأغنية من كلمات:ملاك عادل، ألحان:محمد رحيم، توزيع:سليمان دامين، والكليب من إخراج:رادولف جبر، وتقول كلماتها"يابختك يللي صاحي الليل ما دام كان السبب واحده ومين يقدر ينام الليل هو وخيالو مع واحده فيناس بتنام على احدى

عشر او اثني عشر وناس واحده وناس في الحب ما بتغفلش في اليوم كله ساعه واحده صباح الفل ع العشاق صباح الفل ع الصاحيين هغني لكل حد اشتاق واقولو ياليل واقولو ياعين".

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يذكر ان آخر إصدارات جورج الغنائية، كانت من خلال أغنية "سكت الكلام"، التي طرحها في إبريل الماضي، وحققت أكثر من 6 مليون مشاهدة، من كلمات:عاطف يونس، ألحان:شاكر الموجي، توزيع:صوني سابا، وتقول كلماتها"سكت الكلام ما عدش فاضل غير دموع حزن وألم يا ناس حرام ايه اللي نابكوا من عذاب قلب انظلم يا اللي هدمتوا أحلى ما فينا ليه استكترتوا الحب علينا فين حبيبي وفين ليالينا راح ما لحقش يقولّي سلام".