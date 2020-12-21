محمد عبد الرحمن بطل مسرحية هابي نيويير على مسرح Cairo Show في ليلة رأس السنة

يُفاجئ النجم الكوميدي محمد عبد الرحمن جمهوره بمسرحية هابي نيو يير بالعربي، والتي تنطلق ليلة رأس السنة، الساعة 9 مساءً على مسرح Cairo Show (ماركيي) - كايرو فستيفال سيتي، وذلك ضمن فعاليات CarnivalCairo Show.

ويقوم محمد عبد الرحمن بشخصية رستم محامي أحدى العائلات الثرية، والذي يتواجد في حفل العائلة بليلة رأس السنة في حضور العديد من الأصدقاء، ولكن عند إغلاق النور وفتحه، يتفاجئ الجميع بحدث غريب، يعكس مسار الحفل كله، ويثير المشاكل والمواقف بين

الأصدقاء.

ويشارك في بطولة المسرحية مع النجم محمد عبد الرحمن، كل من النجوم بيومي فؤاد، محمد أنور، كريم عفيفي، شيماء سيف، دانا الحلبي وسامية الطرابلسي، وهي من تأليف كريم سامي كيمز وأحمد عبد الوهاب، وأخراج مجدي الهواري.

ومؤخرًا حصل النجم محمد عبد الرحمن على جائزة أفضلممثل كوميدي عن فيلم الخطة العايمة وذلك في مهرجاننجم العرب وهو المهرجان السنوي لمجلة What Happensيكرم نجوم الفن باستفتاء الجمهور الخليجي والعربي وباستثناء الجمهور المصري، وذلك لتكريم كل فنان يحقق نجاح خارج مصر

وعلي مستوي الوطن العربي.

كما تسلم النجم جائزة أفضل مسلسل أونلاين عن مسلسل الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق: جمجوم وبمبم وذلك في استفتاء "الأفضل 2020" لوشوشة.

وقد اقتربت إيرادات فيلم الخطة العايمة من الـ 10 مليون جنيه مصري، والرقم الذي يعتبر كبيرًا في ظل ظروف كورونا.

ويعتبر النجم محمد عبد الرحمن من أهم نجوم الكوميدي في الوقت الحالي، منذ انطلاقته بـمسرح مصر وصولًا لأحدث أعماله الحالية، حيث حقق نجاحًا كبيرًا في الأعمال السينمائية والدرامية الفترة الماضية مثل فيلم الخطة العايمة، جمجوموبمبم، لص بغداد والواد سيد الشحات وغيرها.