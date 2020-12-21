أريانا غراندي تُعلن خطوبتها بهذه الصور

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متابعة بتجـــــــــرد: فاجأت نجمة البوب اريانا غراندي المتابعين وجمهورها حول العالم بإعلان خطوبتها من دالتون غوميز وذلك بعد عام من المواعدة.
وشاركت “غراندي” (27 عامًا) يوم الأحد المتابعين عبر حسابها الخاص على موقع إنستغرام بأكثر من صورة لها وهي تستعرض خاتم الخطوبة.
بدأت قصة أريانا غراندي ووكيل العقارات دالتون غوميز بالظهور إلى العلن في آذار/مارس الفائت، وأصبحت العلاقة أقوى بينهما خلال الحجر المنزلي حيث كانت تلك الفرصة رائعة ليقضيا معًا وقتًا ممتعًا ويوثقا علاقتهما أكثر.
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