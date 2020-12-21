“ولا في الأحلام”.. وائل جسار مجددًا مع لايف ستايلز ستوديوز

متابعة بتجـــــــــرد: يستعد النجم اللبناني وائل جسار لطرح أحدث أعماله الغنائية المصوّرة بعنوان “ولا في الأحلام” بالتعاون مع شركة “لايف ستايلز ستوديوز” خلال الأيام المقبلة.
ونشر “جسار” عبر حسابه على موقع إنستغرام، صورة من كواليس تصوير كليب أغنيته “ولا في الأحلام” من إخراج فادي حداد والذي تم تصويره على مدار يومين في مناطق مختلفة من لبنان.
وظهر وائل جسار في الصورة وهو يتوسط حصانين وكتب: “ولا في الاحلام قريبًا اخراج فادي حداد وانتاج لايف ستايلز ستوديوز”.
أغنية “ولا في الأحلام” تحمل طابعًا رومانسيًا، وهي باللهجة المصرية من كلمات احمد قطوط، ألحان أحمد زعيم وتوزيع شريف منصور.
نفيد بالذكر أن وائل جسار جسار ولايف ستايلز ستوديوز حققا نجاحًا كبيرًا في تعاونهما الاول في أغنية “ما تغيبش ثواني” كلمات خالد تاج الدين، ألحان وليد سعد وتوزيع وليد شراقي والكليب من اخراج فادي حداد.
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