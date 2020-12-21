شكرا لقرائتكم خبر عن نجلاء فتحى فى يوم ميلادها.. تعرف على عقدتها فى الطفولة وأبرز محطاتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بملامحها الرقيقة ونظرتها الساحرة استطاعت الممثلة المصرية نجلاء فتحي العبور إلى قلب الجمهور العربي، بتنوع الأدوار التي أجادتها من الفتاة الرومانسية الحالمة إلى المرأة القوية والأرملة التي تعاندها الحياة، ولدت باسم "فاطمة الزهراء" فى يوم المولد النبوى الشريف عام 1951 لأسرة تقطن فى حى مصر الجديدة بالقاهرة، وتحتفل اليوم بعيد ميلادها.

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قالت نجلاء فتحى في حوار نادر لها، إنها عانت من عقدتين في طفولتها، الأولى أن "صوتها وحش"، موضحة أنها وهي صغيرة "كانت والدتها تدعوها دائمًا لكي تدخل غرفة الصالون لتصافح الضيوف فتبكي ولا تدخل إلا بعد إلحاح شديد، لأنها كانت تعرف أنها ستسمع هذه الجملة غير المأثورة عندها "البنت دي حلوة أوي بس صوتها وحش"، لذلك لم تكن تتحدث طويلًا.

أما العقدة الثانية، هي ساقها فكانت ساق والدتها جميلة جدًا، ومع ذلك فقد كانت تعاني من أرجل نحيفة جدًا، وكانوا يقولون لها: "كلي وأنتي واقفة عشان رجليكي تتخن"، على سبيل المزحة.

تزوجت نجلاء في حياتها 4 مرات، المرة الأولي كانت عام 1969 وهي في سن المراهقة ولم يتعد عمرها 18 عاما من المهندس أحمد عبد القدوس نجل الكاتب والروائي إحسان عبد القدوس، وكان الزواج سريًا خوفا من رفض الأهل، وسرعان ما انهارت العلاقة، وحدث الانفصال بعد عام واحد.

فى سن الـ 15 عاما، اكتشفها المنتج عدلى المولد بالصدفة بعد أن رآها بالإسكندرية، وعرض عليها العمل للمرة الأولى بالسينما، وبعدما استشارت العندليب عبد الحليم حافظ الذى كان صديقا مقربا للأسرة حتى قبل أن تعمل نجلاء فتحى بالتمثيل، والذى شجعها على اتخاذ القرار، واختار لها اسمها الفنى نجلاء، وهو اسمها الذى عرفت به بقية حياتها، وبالفعل قامت بدورها الأول فى فيلم "الأصدقاء الثلاثة" عام 1966 مع أحمد رمزى وحسن يوسف ونبيلة عبيد فى دور صغير.

بعدها غامر المنتج رمسيس نجيب بتقديمها لدور البطولة للمرة الأولى برغم أن سنها كان 17 عاما فقط حينذاك، وقدمت بطولتها الأولى فيلم أفراح من إخراج أحمد بدرخان أمام عادل أدهم وحسن يوسف

وقلت أعمال نجلاء فتحى بالتدريج خلال فترة الثمانينات لزواجها فى تلك الفترة من أمير سعودى وإقامتها بين القاهرة وباريس، وكذلك بسبب انتقائها الحذر لأدوراها فى السينما، واختتمت الثمانينات بدورها فى فيلم "أحلام هند وكاميليا" مع المخرج محمد خان أمام النجم أحمد زكى، والذى خرجت فيه عن نوعية أدوارها السابقة لتقدم دور المرأة الشعبية المطحونة.