بالفيديو – رسالة قاسية من عبد الباسط حمودة لمطربي المهرجانات

متابعة بتجــــــــــــرد: نشر المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة على حسابه الخاص بـ”فيسبوك” مقطع فيديو وجه من خلاله رسالة شديدة اللهجة لكل مطربي المهرجانات وخص من بينهم عمر كمال وحمو بيكا، بشأن الخلاف الذي نشب مؤخرًا بينهما.

وقال عبد الباسط حمودة في الفيديو إنه من العيب أن يفضح كل من حمو بيكا وعمر كمال بعضهما على الملأ، لأنهما بهذا الأمر يثيران سخرية وضحك الناس منهما، كما أنهما لا يفعلان أمرًا صعبًا ولا يغنيان من نوتة موسيقية بحد تعبيره وأضاف: “أصل أنتو بتعملوا إيه يعنى مبتغنوش من النوت، أنتو بتاكلوا عيش ربنا كارمكم وبتاكلوا عيش كملوا في اللي بتعملوه وداروا على شمعتكم، اسمعوا الكلام من أخ ليكم أو أب”.

وأضاف حمودة أن مطربي هذه الأيام لم يشاهدوا مطربي الزمن القديم، ولكنهم يفتحون موقع “يوتيوب” ويحفظون ما يسمعون ثم يرددونه، فهم لا يقومون بأي شيء صعب أو مرهق: “كل واحد بيعمل حاجة وأنتو بتكملوا بعض، الناس بتضحك عليكم والله بلاش الفضايح دي، وأنت كسبت كذا وفلان كذا، هو أنتو شوفتوا مكسب زي اللي شوفناه، أحمد عدوية وكتكوت الأمير كانت الفلوس بتتكنس وراهم بمقشة”.

تابع: “أنتو في بقكم معلقة دهب ما شقيتوش ولا اشتغلتوا في موالد، وأنت يا عمر يا كمال أول ما جيتلي عملت معاك فيديو عديت، ولا قولتلي سلام ولا قولتلي ألو، لا سؤالك يفيدني ولا كلامك يفيدني، لأن كل واحد معروف هو مين، لكن شاكوش كان بيكلمني من الإمارات كل يوم عايز إيه يابا وعايز إيه ياخال أجيبلك إيه، ومحمود الليثي ربنا يخلي له عياله في أي حتة بيوطي على إيدي يبوسها، شاكوش لحد الآن بيقولي أنا بقلدك يابا، أنت بقى يا عم عمر كمال قولي كده رفعت سماعة التليفون وقولت لي سلام عليكم؟ مش هيفيدني بس عموما خليكم مؤدبين واسمعوا الكلام إيه اللي بتقولوه على الهوا ده وعربيات إيه وكلام إيه، وملحن إيه اللي بيقول أنا ملحن ده دلوقتي الأغنية بتتلحن في دقيقتين”.

وقال: “حمو بيكا مبيغنيش بس ربنا كارمه، عاطي له الحتة اللي ياكل منها عيش، ماتسمعوش لحد لو مختلفين مع بعض يبقى كل واحد في حاله، وأنت ياعمر يا كمال خليتك عملت تريندات عدت الفلنكات وأنت في أول زيارة لبيتي بأغنية، هو أنتو كده قلة الأصل عندكو على الكيف، وعايز أقول لبيكا خليك في طريقك ومتديش ودنك لحد وركز في مصلحتك”.