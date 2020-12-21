“بنت السلطان”.. روجينا تعلن مشاركتها في دراما رمضان 2021

متابعة بتجـــــــــــرد: أعلنت الفنانة روجينا رسميًا عن مشاركتها في السباق الدرامي لرمضان 2021. وشاركت روجينا المتابعين عبر صفحتها الرسمية بموقع “إنستغرام”، صورة جديدة، ظهر فىها أبطال مسلسلها الجديد “بنت السلطان”، الفنان باسم سمرة والفنان أحمد مجدى. وعلقت روجينا على الصورة قائلة: “مسلسل (بنت السلطان) رمضان ٢٠٢١ باسم السمرة وأحمد مجدى وتأليف أيمن سلامة وإخراج أحمد شفيق وإنتاج ممدوح شاهين بإذنك يارب تجعل رزقنا النجاح”. يذكر أن آخر أعمال روجينا مسلسل “أسود فاتح” من بطولة هيفاء وهبي وأحمد فهمي وعمر السعيد ومعتصم النهار وخالد الشيوي ورانيا منصور وفراس سعيد وشريف سلامة وصبري فواز وأحمد الشامي ونانسي صلاح، وإنتاج صادق الصباح، وتأليف أمين جمال، وإخراج كريم العدل.

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