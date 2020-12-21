“وجوه بدون ضحكات وملامح غايبة”.. كندة علوش تصف الحياة في أيامنا بكلمات مؤثرة

متابعة بتجــــــــــرد: بكلمات مؤثرة وصفت النجمة السورية كندة علوش الحالة التي وصل إليها العالم والتغيرات التي طرأت على أسلوب حياتنا بعد انتشار فيروس كورونا وما ترتب عنه من تدابير وقائية بدّلت الكثير من العادات التي تربينا عليها.

كندة قالت في تغريدة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع “تويتر” أن وجه الشخص كان يُمثل بالنسبة لها ولأبناء جيلها هويته، أمّا في هذه الأيام فتغير الأمر، حيث أن الأطفال أصبحوا لا يشاهدون إلّا الوجوه من خلف الأقنعة الوقائية، فكتبت: “لما كنا صغار كانت الوجوه بالنسبة النا هي الهوية ماكان يهمنا اسم او مهنة وش مريح ضحكتو حلوة او وش عكر الوش مرآة الروح أما أطفالنا اليوم عم يشوفو الوجوه من ورا قناع وأحياناً طبقات من الأقنعة الضحكة مختفية والوش مو باقي منو غير عيون خايفة او محبطة من ورا حاجز بلاستيكي شو بزعل عليهم”.

وتابعت: “انا بتذكر وجوه كنت شوفا وقت كان عمري ٣ و٤ سنين وجوه اساتذتي قرابينا جيراننا بتذكر الضحكة الدافية شكل الاسنان المناخير الي بتزيد الوجوه طيبة او قسوة.. أطفال هالأيام شو رح يتذكروا شو الي رح يبقى بذاكرتن وجوه بدون ضحكات وملامح غايبة.. حتى الأصوات مكتومة”.

وحصدت تغريدة كندة علوش تفاعلًا ملحوظًا من المتابعين الذين أيّدوا ما قالته من خلال التعليقات التي وصلتها عبر “تويتر”.

نفيد بالذكر أن كندة علوش شاركت في مسلسل “إلا أنا” من خلال تجسيد دور البطولة في إحدى حكايات العمل والتي عرفت باسم “ضي القمر”. كما حضرت مؤخراً مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، برفقة زوجها النجم المصري عمرو يوسف، وتألقت خلال الحفل بإطلالات لافتة.