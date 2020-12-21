بالفيديو – ظهور نادر لوالدة نيللي كريم في عيد ميلادها

متابعة بتجـــــــــــرد: احتفلت الفنانة المصرية نيللي كريم بعيد ميلادها قبل أيام ولفتت الأنظار برشاقتها وأناقتها. وفي مقطع فيديو، ظهرت كريم بجوار والدتها في ظهور نادر بعد غياب عن الإعلام منذ سنوات.
ويعرف عن كريم حرصها على ذكر فضل والدتها الروسية الأصل واهتمامها بطموح ابنتها وتشجيعها على دخول الفن بدءاً بالرقص وليس انتهاءً بفن التمثيل.
وتناقل متابعون على مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو، وبدت كريم جالسة بجوار والدتها قبل أن تقوم الأخيرة باحتضان ابنتها وهما تغنيان سوياً.
وقد شاركت كريم حفل عيد ميلادها مجموعة كبيرة من النجوم والأصدقاء، ومنهم: يسرا وآسر ياسين ودرة ومصطفى درويش.
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