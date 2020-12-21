هيا الشعيبي تلقي بنفسها في النار لتنقذ ابنتها وتكشف حالتها

متابعة بتجــــــــــرد: كشفت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي تعرض منزلها لحريق كاد يودي بحياة ابنتها. وذكرت التفاصيل في مقطع مصور تناقله عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”.

وفيه أشارت إلى أنها كادت تفقد حياتها وهي تسعى إلى إنقاذ ابنتها التي أصيبت بحروق بليغة. وطلبت من المتابعين الدعاء للإبنة وتمني الشفاء لها وقالت: “تخيلوا البارحة البيت كان كله نار قايدة فيه وأنا أطفي وألطم وأصرخ وخايفة تروح مني بنتي. ما قادرة أوصف لكم رميت نفسي بالنار وقلت أفدي بنتي (الأم المنقذة) الحمدلله ولما تشفون شيء أذكروا الله قولوا ماشاء الله، وما في أحلى من ذكر الله”.

كما ظهرت هيا في فيديو آخر توجهت فيه بالشكر إلى كل من اطمأن إلى حالتها وحالة ابنتها وبدت الأخيرة فيما يحملها والدها وهي لا تقوى على المشي بعد إصابتها في قدميها.

وعلقت الفنانة مجدداً: “طبعاً هذا قضاء ربي وأنا ما أعترض على قضاء ربي وبيقلك سوي الخير وقطّه في البحر. وأنا لو مو زينة ولا طيبة كانت راحت بنتي”. وحقق المقطع على أحد الحسابات أكثر من 263 ألف مشاهدة.