أبرزهم درة وياسمين صبري.. نجوم دخلوا عش الزوجية في 2020

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في عام 2020، سيطرت موجة من الخوف الشديد على كل شعوب العالم، بسبب انتشار فيروس كورونا، وحاول الجميع تفادي الإصابة بالعدوى بطرق مختلفة.

وبينما ينشغل العالم بأخبار كورونا، ومعدل الإصابات والبحث عن لقاح جديد، تحدى بعض نجوم الفن الواقع المليء بالمخاوف، وبحثوا عن الفرحة وسط إجراءات احترازية، وحزمة من التعليمات الطبية، فدخلوا "عش الزوجية".



وفي هذا التقرير ترصد ”الخليج 365” أبرز حالات الزواج بالوسط الفني في عام 2020..

ياسمين صبري وأحمد أبوهشيمة





في إبريل/ نيسان 2020، تزوجت الفنانة المصرية ياسمين صبري من رجل الأعمال المصري أحمد أبوهشيمة، وصاحب هذه الزيجة ضجة كبيرة، لاسيما أن أبو هشيمة سبق له الزواج من الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي.



وفي تصريحات تليفزيونية قالت ياسمين وهي تبتسم إنها استغلت فترة الحجر المنزلي وتزوجت، ووصفت 2020 بأنه عام جميل لأنها دخلت عش الزوجية فيه.

ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

أعلن الفنان المصري أحمد العوضي زواجه من الفنانة ياسمين عبدالعزيز في مايو/ أيار الماضي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



وقبل الإعلان الرسمي انتشرت أخبار كثيرة حول مشاعر الحب التي تجمع بينهما، وحسمت ياسمين الأمر عندما نشرت صورة العوضي عبر حسابها على موقع أنستقرام وكتبت: "بحبك".

محمود العسيلي وأمينة عبدالمنعم





تزوج المطرب المصري محمود العسيلي من خبيرة التجميل أمينة عبدالمنعم، وأقيم حفل الزفاف بمحافظة الإسكندرية في حفل حضره عدد من الأصدقاء والأقارب.



وأقيم حفل الزفاف في 7 يناير/ كانون الثاني 2020، وعندما أراد العسيلي التعبير عن فرحته كتب عبر حسابه على أنستقرام قائلا: "قدمت أغاني عملتها من أول ما ابتديت لغاية النهاردة باتكلم فيها عن العيلة والاستقرار والحب والعيال.. كل أغنية فيهم بتتكلم عن موقف جميل وأسلوب حياة كنت باحلم إنى أعيشها وفعلاً حاولت في تجربتين جواز إني أشوف الحياة اللي أنا بحلم بيها تتحقق على أرض الواقع ولكن للأسف التجربتين منجحوش".

وتابع العسيلي: "الفشل عمره ما كان عيب بس الكارثة الحقيقية هي الاستمرار في الفشل، والتصميم على التعاسة عشان ظروف خارجية أو وهمية مالهاش علاقة بالاتنين اللي عايشين في الدوامة وخلاص بيغرقوا.. أنا رفضت أعيش تعيس وهافضل أدور عن السعادة اللي كتبتها في الأغاني بتاعتي وباتمنى من ربنا سبحانه وتعالى إني أكون لقيتها فعلا وتكون التالتة تابتة".

غادة رجب والشاعر عبدالله حسن

في نفس اليوم الذي عقد فيه النجم محمود العسيلي قرانه فوجئ الجميع بإعلان زواج المطربة المصرية غادة رجب من الشاعر عبدالله حسن.



وحضر حفل زفاف النجمة غادة رجب عدد من نجمات الوسط الفني والإعلامي أبرزهم النجمة إلهام شاهين وبوسي شلبي والفنانة القديرة الراحلة رجاء الجداوي والفنانة الكبيرة ميرفت أمين.

محمد الشرنوبي وراندا رياض





وسط إجراءات احترازية شديدة، وحضور بسيط من الأهل والأصدقاء عقد المطرب المصري محمد الشرنوبي قرانه على راندا رياض مديرة أعمال الفنانة الكبيرة أنغام، في شهر يونيو/ حزيران الماضي.



وكان الشرنوبي أعلن زواجه من راندا رياض على حسابه الرسمي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الشهير أنستقرام، ونشر مجموعة من صور الزفاف وعلق عليها قائلا: "تمَّ عقد قراني على زوجتي وحبيبتي راندا رياض، ربنا يرزقنا الطريق الصالح والناجح مع بعض".

ديانا كرازون والإعلامي معاذ العمري





في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي تزوجت ديانا كرازون من الإعلامي المعروف معاذ العمري وسط حضور قليل جدا من الأقارب والأصدقاء، وأظهرت صور الزفاف حرصهما على الالتزام بالتدابير الصحية، خوفا من فيروس كورونا المستجد.

درة ورجل الأعمال هاني سعد





احتفلت النجمة التونسية درة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 بزواجها من المهندس المعماري ورجل الأعمال هاني سعد، وأقيم حفل الزفاف في الجونة وسط حضور كبير من نجوم الفن والمجتمع.



وحرص على حضور حفل زواج النجمة درة عدد كبير من نجوم الفن في مصر وأبرزهم النجمة يسرا وخالد الصاوي وأحمد السقا وآسر ياسين.

بشرى وسالم هيكل





في 11 ديسمبر/ كانون الأول 2020، احتفلت الفنانة المصرية بشرى بعقد قرانها على سالم هيكل، بعد قصة حب عمرها 24 عاما.



وتم عقد القران في احتفال اقتصر على عائلتي الزوجين، مراعاة للإجراءات الاحترازية الرامية إلى احتواء انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وشملت قائمة الحضور والدة بشرى وشقيقتها، كما حضرت عائلة سالم هيكل.

هنادي مهنا وأحمد خالد صالح

في 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 تزوجت الفنانة هنادي مهنا من الفنان أحمد خالد صالح بعد قصة حب، وأحيا الحفل الفنان تامر حسني وحكيم ومحمود الليثي، وشارك أيضا عدد من نجوم أغاني المهرجانات أبرزهم حسن شاكوش وعمر كمال.



