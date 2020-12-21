فيديو.. أحمد زاهر غاضبا: "بناتي خط أحمر"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف الفنان المصري أحمد زاهر عن غضبه الشديد من معجب، وضع يده على ظهر ابنته "ليلى" أثناء التقاط صورة معها.

وقال أحمد زاهر في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية" تقديم عمرو أديب، والمعروض على قناة "إم بي سي مصر": "من حق الجمهور إنه يتصور معايا ومع بنتي علشان هما اللي عملونا فنانين، ولكن مينفعش حد يحط إيده على ضهرها".

وتابع: "أنا راجل بخاف على بنتي.. وأي أب في الموقف ده كان ممكن يضرب الولد.. ولكن علشان أنا بمثل قدوة للناس فمينفعش حد يشوفني بتصرف بالشكل ده".

وأضاف :"بناتي خط أحمر.. وأنا عمري ما هتكبر على حد، وبشوف دايما أي حد بيتكبر على الناس شخص مش سوي، والجمهور له فضل عليا ولكن أنا همشي بجاردات ولا إيه".

يذكر أن أحمد زاهر ينتظر عرض مسلسله الجديد "لؤلؤ" في 27 ديسمبر، وتدور أحداثه في 45 حلقة، ومن بطولة: "مي عمر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل"، والمسلسل من تأليف محمد مهران، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي.



