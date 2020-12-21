سعر الدولار في سوريا اليوم الإثنين 21 ديسمبر 2020

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استقر متوسط سعر صرف الدولار في سوريا اليوم الإثنين 21 ديسمبر 2020، مقابل الليرة السورية في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

وسجل سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) صباح الإثنين، 2810 ليرات للشراء، و2830 ليرة للبيع.



وبلغت خسائر الاقتصاد السوري منذ عام 2011 وحتى مطلع العام الجاري 530 مليار دولار، وهو ما يعادل 9.7 ضعف الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 بالأسعار الثابتة.

ووفق دراسة أعدها المركز السوري لبحوث الدراسات، فإن الدين العام للبلاد ارتفع لنحو 208% نسبة إلى الناتج المحلي، وفقدان العملة المحلية (الليرة السورية) نحو 97% من قيمتها على مدار عدة سنوات، إضافة إلى بلوغ معدلات البطالة في البلاد نسبة 42%.

وكشفت الدراسة عن الآثار الكارثية للنزاع المسلح على السوريين في مختلف المستويات، مشيرة إلى ارتفاع نسبة الفقر في البلاد من 1% في عام 2010 إلى نحو 86% من السكان مع نهاية 2019.

سعر اليورو والإسترليني

سجل سعر اليورو الأوروبي في سوريا خلال مستهل تعاملات الإثنين لدى السوق الموازية (السوداء) نحو 3440 ليرة للشراء، و3469 ليرة للبيع.

وجاء سعر الجنيه الإسترليني في سوريا صباح الإثنين لدى السوق الموازية عند مستوى 3790 ليرة للشراء، و3827 ليرة للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار

سجل سعر الريال السعودي في سوريا، عند فتح تعاملات اليوم الإثنين، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) مسجلا 747 ليرة للشراء، و755 ليرة للبيع.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي في السوق الموازية نحو 762 ليرة للشراء، و771 ليرة للبيع..

أما سعر الدينار الكويتي في سوريا فسجل صباح اليوم الأحد لدى السوق الموازية نحو 9229 ليرة للشراء، و9320 ليرة للبيع.