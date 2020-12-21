شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين تروى كواليس أول مشهد صورته مع شادية فى "لا تسأنى من أنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - روت النجمة إلهام شاهين تجربة الوقوف أمام النجمة الراحلة شادية في فيلم "لا تسأنى من أنا" للمخرج أشرف فهمى عام 1984، والذى كان في بدايتها الفنية، حيث يعد الفيلم الثالث الذى تشارك فيه إلهام شاهين، موضحة أنها كانت في السنة الثانية للمعهد وقالت: "وكنت هموت إنى هقابل شادية لأنى محلمش إنى أسلم عليها أصلاً".

وأوضحت إلهام شاهين في ندوة ”الخليج 365” التي عقدت للاحتفال بحصولها على جائزة أفضل ممثلة في مهرجان القاهرة السينمائى الدولى الـ 42 أنها لم تكن تصدق نفسها خاصة وأنها تظهر في دور ابنتها وأن المشهد الأولى الذى كان يجمعها به صعب لافتة: "أول مشهد أعمله المفروض إنى بعيط وبتخانق وبرمى هدوم في وشها، فلقيت نفسى أنظر لها وأضحك وهيا بتمثل".



إلهام شاهين

وأضافت إلهام شاهين: "المخرج أوقف التصوير وقال لى إيه التعبير دا! فرديت أنى بتفرج على مدام شادية، فوجدتها تأخذنى في حضنها وتضحك وتنصح في وتعطى لى ملحوظات، بأنى لابد أن أبكى في المشهد، وعلىّ التركيز في عينيها والإحساس بها وهى تتكلم، وفجأة وجدت الدموع في عينيها فانفجرت أنا في البكاء وعملت أحلى مشاهدى مع شادية".

وفى سياق آخر تنتظر إلهام شاهين طرح فيلمها الجديد "حظر تجول" في دور العرض السينمائية يوم 30 ديسمبر الجارى، والذى تدور أحداثه حول فاتن التي تخرج من السجن بعد عشرين عاما، بسبب ارتكابها جريمة مريعة، ويعود الفيلم إلى خريف 2013 بعد قرار حظر التجوال بمصر، والذي أجبر فاتن على قضاء ليلتها عند ليلى والتي تعرضها لمحاكمة ثانية بحثاً عن إجابات لأسئلة مسكوت عنها، لتمر الليلة في محاولة كل منهما لتقبل الأخرى.