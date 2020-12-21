شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن بهجت قمر: ياريت لما حد يتوفى بكورونا محدش يكتب السبب بلاش تفزعونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب المؤلف أيمن بهجت قمر عدم الإعلان عن حالات الوفاة بسبب مرض كورونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لعدم بث الخوف لدى المرضى بالفيروس، وكتب قمر عبر حسابه بموقع "فيس بوك" : "ياريت لما حد يتوفى من الكورونا محدش يكتب السبب لأن ده بيوتر الناس وبيخوفها وبيأثر في نفسيتهم وبالذات الناس اللي طلعت عينتهم ايجابيه.. اكيد الأخبار دي بتتعبهم وهما مش ناقصين".



ايمن بهجت قمر

وتابع :"انك تقول انك ايجابي اوكي أتفهم ده .. لكن ايه اللي هيفيد لما الناس تنشر أن سبب الوفاه كورونا ؟! إحنا عارفين أنها في بعض الحالات القليله ممكن تسبب الوفاة .. ارجوكوا بلاش تفزعونا .. ربنا يرحم جميع أمواتنا ويصبر أهاليهم ويسترها على الكل وكله هيعدي بإذن الله".

ولاقى منشور أيمن بهجت قمر تفاعلا بين متابعيه، بين مؤيد ومعارض، فقال أحد المعلقين: "مش مع حضرتك ، لازم الناس تعرف حقيقة الوضع على الواقع عشان يقدروا حجم الكارثه اللي احنا عايشين فيها"، فيما قال آخر: "أنا معاك ان معنويات المريض مهمة جدا".

من ناحية أخرى ، رد أيمن بهجت قمر على خاله الفنان نادر أبو الليف، الذى اتهمه بالتقصير معه فى العمل، قائلا إنهم فى عام 2009 أنتجوا أول ألبومات أبو الليف مع توما ومحمد يحيى، بينما كان أبو الليف سببا فى خسائر مادية كبيرة مع إحدى شركات الإنتاج، بسبب أن ألبومه الذى طرح وقت نجاح جماعة الإخوان الإرهابية لم ينجح بالشكل الكافى بسبب الظروف السياسية التى كانت تمر بها البلاد آنذاك، مشيرا إلى أنه حتى الآن لم يدرك مدى التقصير معه، متمنيا له التوفيق ومطالبته بعدم الكلام فى هذا الأمر مرة أخرى.