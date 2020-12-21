شكرا لقرائتكم خبر عن رامى صبرى باكيا خلال حديثه عن عامر منيب: كان بيفرق فلوسه على الناس (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حكى المطرب رامى صبرى عن تجربته مع النجم الراحل عامر منيب، حيث تحدث عن بداية تعارفه به وبعض الكواليس والأسرار التى جمعتهما، وقال رامى خلال ندوته بقسم الفن: "عامر منيب الله يرحمه أول واحد لحنت له فى 2003، اتعرفت عليه من الموزع طارق توكل، وكنت رايح أقوله عاوز أعمل ألبوم، وأنا قاعد معاه وبسجل أغنية اسمها "ليالى" من ألحانى، مشيت، لقيت عامر منيب جه وسمع الأغنية دى فقاله حلوة أوى.

وأضاف خلال ندوة تكريمه بموقع ”الخليج 365”، تانى يوم وأنا بسجل أغنية تانية فى الاستوديو عند طارق توكل، جه عامر منيب وقالى أنا عاوز الأغنية دى تكون "الهيد" بتاع الألبوم اللى هو كان اسمه "الله عليك"، وطلب منى أعمله التنازل بكرة وقلت له حاضر وإدانى وقتها 3 آلاف جنيه، وروحت جيبت لأمى وقتها هدية.

وتابع: أنا انبسطت جدا وقتها لأنى اشتغلت مع عامر منيب كان وقتها نجم كبير، وعملنا مع بعض أغانى كتير أنا أكتر ملحن لحنت له أغانى، وكان عددها 13 أغنية، وعامر منيب كان طيب أوى وطول ما هو قاعد فى الاستوديو يجيب أكل وحاجات، وأنا مش شايف إن فى حد زيه لأنه من أحسن المطربين كإنسان.

واستكمل رامى صبرى، أنا كنت بحب عامر منيب أوى وأنا أكتر واحد زعلت عليه، وكان إنسان فعلا ومش عايش فى دور مش بتاعه، ويعنى مثلا فى مرة كنت معاه فى العربية ودخل محطة بنزين ولقيته بيدى لعمال المحطة فلوس بالمئات فاستغربت وقلتله ليه كل ده، أنت لو اديته 20 جنيه هينبسط جدا، ويقولى أنت عارف الـ100 جنيه دى اللى اديتهاله، وأجهش بعدها رامى صبرى فى البكاء وانقطع عن استكمال الموقف بعد تأثرها بتذكر صديقه المطرب الراحل عامر منيب، لتكون أول مرة يبكى رامى صبرى أمام عدسة الكاميرا تأثرا بالراحل.

وكرمت مؤسسة ”الخليج 365” المطرب رامى صبرى على مشواره الفنى الحافل بالأغانى المتميزة، وسلمه درع التكريم الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلسى إدارة وتحرير ”الخليج 365”، وأعرب رامى عن سعادته البالغة بهذا التكريم.

واستقبل رامى صبرى فى زيارته لـ"الخليج 365"، الكاتب الصحفى عمرو صحصاح رئيس قسم الفن، والذى أجرى معه حوارا سريعا وموسعا، تحدث خلالها صبرى عن أغانيه الأخيرة التى لاقت نجاحا كبيرا منها "حياتى مش تمام"، حيث ربط الجمهور كلماتها بشكل ساخر بينها وبين أزمة كورونا التى ظهرت فى العالم منذ بداية شهر مارس الماضى بالتزامن مع طرح الأغنية، حيث تقول كلماتها: "بروح كتير أماكن وأشوف ناس كتيرة، ومبجيبش سيرة عنك ف الكلام.. قاطعت خلاص معارفك، وكل اللى عارفك، ومبقاش فيه بينا سلام أو كلام.. ده أنا خاصمت الشوارع اللى مشينا فيها عشان يهدى بالى وأرتاح من الآلام".

وعقب اللقاء التليفزيونى الذى أجراه رامى صبرى لتليفزيون الخليج 365، أجاب على العديد من الأسئلة التى أجراها معه الزملاء فى قسم الفن.

وأجرى نجم الغناء جولة داخل صالة تحرير ”الخليج 365”، واستقبله الزملاء بالأقسام المختلفة والتقطوا معه الصور التذكارية.



الكاتب الصحفى خالد صلاح يكرم رامى صبرى ومعه عمرو صحصاح وعادل عبد الله



الكاتب الصحفى خالد صلاح يهدى درع مؤسسة الخليج 365 للفنان رامى صبرى



المطرب رامى صبرى فى ندوة الخليج 365 (1)



المطرب رامى صبرى فى ندوة الخليج 365 (2)



المطرب رامى صبرى فى ندوة الخليج 365 (3)



رامى صبرى فى حواره مع عمرو صحصاح لتليفزيون الخليج 365



رامى صبرى فى صالة تحرير الخليج 365



رامى صبرى فى ندوة الخليج 365



رامى صبرى مع الكاتب الصحفى دندراوى الهوارى رئيس التحرير التنفيذى



رامى صبرى مع زملاء قسم الفن باليوم السابع



رامى صبرى والزميل تامر إسماعيل



رامى صبرى والزميل سامى وهيب رئيس قسم التصوير



رامى صبرى والزميل عادل عبد الله



رامى صبرى والزميل عبدة زكى



رامى صبرى والزميل محمد رؤوف



رامى صبرى والزميل محمد محسوب



رامى صبرى والزميل مصطفى القصبى



رامى صبرى والزميل هشام عبد التواب



رامى صبرى والزميلة سها مجدى



رامى صبرى والزميلة شروق وجدى مذيعة الخليج 365



رامى صبرى والزميلة منة يحيى



رامى صبرى والزميلة منى فهمى



رامى صبرى وجيرمين مذيعة نشرات الخليج 365



رامى صبرى وعمرو صحصاح رئيس قسم الفن



رامى صبرى يتسلم درع تكريمه من الخليج 365



رامى صبرى يجيب على أسئلة قسم الفن (1)



رامى صبرى يجيب على أسئلة قسم الفن (2)



رامى صبرى يجيب على أسئلة قسم الفن



رامى صبرى يستمع للكاتب الصحفى دندراوى الهوارى ومعه عمرو صحصاح رئيس قسم الفن وعادل عبد الله