شكرا لقرائتكم خبر عن روبى تشارك في فيلم "شلة ليبون" مع السقا وأحمد عز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشارك النجمة روبى في بطولة فيلم "شلة ليبون" للنجم أحمد السقا وأحمد عز وإخراج ساندرا نشأت، الذي تعود به من جديد بعد غياب طويل، ويشارك في الفيلم مجموعة كبيرة من النجوم، منهم ماجد الكدوانى ومنة شلبى وغادة عادل وجارى تعاقد باقى النجوم.

وحددت المخرجة ساندرا نشات موعد نهائي لانطلاق تصوير المشاهد الأولى من الفيلم، وهو في نهاية شهر يناير المقبل، بعد انتهائها من معاينة أماكن التصوير، وذلك بعد أن يكون أبطال العمل، قد انتهوا من تصوير جزء كبير من أعمالهم الرمضانية، التي ينشغلون بتصويرها حالياً.

وكانت أخر أعمال المخرجة ساندرا نشأت فيلم "المصلحة" الذي عرض عام 2012، وقام ببطولته أحمد السقا، وأحمد عز، حنان ترك، أحمد السعدني، صلاح عبدالله، محمد فراج وآخرين من تأليف وائل عبدالله.

من ناحية أخرى لم تتضح معالم وخطة تصوير روبي لمسلسلها الرمضاني الجديد "بدر البدور" الذي أعلنت عنه خلال الفترة الماضية، وحتى الأن لم يتم اختيار مخرج للعمل، كما تواصل الكاتبة مريم نعوم في كتابة الحلقات، وتدور أحداثه في فترة الأربعينات من القرن الماضي.