"يرفض الاحتفال بعيد الأم وحقيقة خلافه مع زوج ابنته الراحلة"..حكايات هاني شاكر في عيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

يحتفل الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، اليوم الاثنين 21 ديسمبر، بعيد ميلاده فهو من مواليد 1952، ويُعد واحدًا من عمالقة الغناء في مصر والعالم العربي.

وهنا نرصد لكم حكايات عن هاني شاكر في التقرير التالي:

- درس الموسيقى في معهد الكونسرفتوار حتى المرحلة الإعدادية واشترك خلال هذه الفترة في برامج الأطفال في التليفزيون.

- بدأ حياته الفنية صغيرًا، وشهد عام 1966 بداية دخوله في عالم الفن من خلال فيلم (سيد درويش) ، حيث قام بدور سيد درويش في صغره، وقد تم اختياره من بين عشرات الأولاد.

- من أشهر ألبوماته الغنائية: "اسم على الورق، أغلى بشر، بعدك ماليش، حبيبتي..حياتي..ألبوم صور، أحلى الليالي، قربني ليك، بحبك يا غالي،بحبك أنا، جرحي أنا، يا ريتني، الحلم الجميل، تخسري، ليه منحلمش، ولا كان بأمري،

قلبي ماله، كله يهون، صدقني، شاور، بعشق ضحتك،هوه اللي اختار، من غير ليه،وغيرها".

- روى هاني شاكر، لحظة وفاة والده، ببرنامج "السيرة" عبر فضائية "DMC"، قائلاُ: "كنت وقتها بذاكر عشان الامتحانات قربت، ووالدي جه من الشغل تعبان جدا، نزلت أنا وأخويا جبناله أنبوبة أكسجين لأنه مكنش قادر يتنفس، لكن على بالليل كان توفي الله يرحمه"، تابع: "ده وقته أثر على امتحاناتي ونجحت وجبت 55% وعديت بالعافية، والحمد لله إني نجحت وقتها، كانت بالنسبالي كسرة كبيرة نفسية، هو كان حنين أوي ومدلعنا أوي".

- علق هاني شاكر، على أغاني المهرجانات، ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر الفضائية الأولى، قائلاً: "هذا النوع من الأغاني أكثر خطرًا من المخدرات"، مشدداً على أن هذه النوعية لا تليق بمصر وتاريخها الفنى مطلقاً، وأضاف أن هذا النوع من الأغاني كارثة كبيرة، لا تليق بمصر وفنها أو المرحلة الجميلة في ظل عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مضيفًا: "النوعية دي من الأغاني خطر على الأطفال والنشء".

- طالب هاني شاكر، الإعلام أن يدعم نقابة المهن الموسيقية، في الحفاظ على تاريخ مصر الفني والغنائي، كون الفن هو سفير مصر في الخارج، ولا يليق بنا أن يمثلنا هذا النوع المبتذل والذي يحمل إسفافاً.

- تنازل له الفنان عمرو دياب، عن أغنية "بتحبيه" بإحدى الحفلات في عام 2010، وبالرغم من أن الأغنية حققت نجاحًا كبيرًا بين جمهوره، إلا أنه قرر أن يتنازل عنها للفنان هانى شاكر.

- تعرض لشائعة الإصابة بفيروس كورونا، ونفى وقتها المايسترو أحمد رمضان، سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية، ببرنامج "المساء مع قصواء" على فضائية "TeN"، ما تردد بشأن إصابة نقيب الموسيقيين، بفيروس كورونا المستجد، قائلًا: "الكلام دا مش مضبوط خالص".

- طالب الفنان هاني شاكر، بالحقوق المالية لنقابة المهن الموسيقية في إعلان "العيلة الكبيرة" لإحدى شركات الهاتف المحمول، والتي تقدر بـ6 ملايين جنيه، وهي نسبة الـ10% من قيمة الإعلان الذي تكلف 60 مليون جنيه،

والإعلان مأخوذ عن أوبريت"الليلة الكبيرة"، بطولة 11 نجما ما بين مطربين وممثلين، بسداد 6 ملايين جنيه كمتوسط للرسم النسبي المقرر بناءً على قانون الإنتاج الموسيقي.

- قال هاني شاكر، ببرنامج "السيرة": "مش بحتفل بعيد الأم.. لأن والدتي توفيت فيه، أثناء وجودها في البيت فجأة بسكتة قلبية، وكانت لوحدها مع الشغالة، ودخلت الأوضة بعد وفاتها وحضنتها".

- نفى هاني شاكر، وجود أي خلاف بينه وبين زوج ابنته الراحلة، ببرنامج "السيرة": "شريف زي ابني، واتجوز مؤخرا، ومفيش خلاف بيني وبينه أبدًا، وساكن قريب مننا، وولاده ولادنا، ومجدي ومليكة ولاد دينا الله يرحمها، قاعدين معايا دايمًا، ومليكة واخدة من والدتها".

- أوضح شاكر، ببرنامج "السيرة"، أن لقب "أمير الأحزان" لا يغضبه، وأن الغرور لم يتملك منه رغم نجاحه الكبير.

- كشف هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، عن أن الأسر المتضررة من جائحة فيروس كورونا بالنقابة بلغ 24 ألف، لأعضاء عاملين ومنتسبين، موضحاً أنه حاول أن يقدم منح للعمالة غير المنتظمة ولكنه لم يتمكن من ذلك كونه يخالف القانون للأعضاء المنتسبين، وأضاف ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن نقابة الموسيقيين في أزمة كورونا، أنفقت على المعاشات والعلاج قرابة 11 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن الجميع في مركب واحد، وعلينا التكاتف والتفكير في سبل للعبور من الأزمة التي تعصف بالعالم، وأن الإجراءات الصحية والاحترازية التي تتبعها مصر في مواجهة فيروس كورونا، لا يحدث في دول أوروبية.



- تعاون مع الفنان أحمد سعد مؤخرًا في أغنية جديدة حملت اسم "يا بخته" وهي من كلمات أحمد إبراهيم وألحان أحمد سعد وتوزيع موسيقي محمود صبري.