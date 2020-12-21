شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى قمر وهشام عباس يحييان حفل الكريسماس الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد الفنان مصطفى قمر، لإحياء حفلا غنائيا يوم الخميس المقبل الموافق 24 من شهر ديسمبر الجارى بأحد المولات التجارية بالتجمع الخامس، ويشاركه في الحفل صديقه وزميله المطرب هشام عباس، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب احتفالا بالكريسماس وأعيد الميلاد في مختلف الأماكن.

في جانب آخر يحيى المطرب مصطفى قمر حفلًا جديدًا على مسرح النهر بساقية الصاوي، يوم الخميس الموافق 7 يناير المقبل، فى تمام الساعة السابعة ونص مساء، من المقرر أن يشهد الحفل عددا من المفاجآت لجمهور مصطفى، حيث يقدم من خلاله عددا من أغانى ألبومه الأخير "ضحكت ليا" وأغاني أخرى، وأغنية جديدة من أحدث ألبوماته "لمن يهمه الأمر 2".

أما المطرب هشام عباس أحدث أغانيه التي تحمل اسم "اللى احنا فيه" على طريقة Lyrics Video وهذه الأغنية تعد من الموسيقى ذات الإيقاع السريع الراقص المبهج، وكلماتها توفر دفعة إضافية من الفرح والتفاؤل والتحفيز بإيجابية، ويتحدى بها أزمات وكآبة 2020، وهى عودة فنية استثنائية لهشام عباس بعد أن وضع خطة قرر فيها ألا يبتعد عن جمهوره مرة ثانية، بعد توقف لمدة 10 سنين كان فيها بعيداً عن الساحة الغنائية، وقد بدأها عندما عاد وقدم فى عيد الحب الماضى أغنية "هى دى".

وكانت آخر ألبومات هشام عباس ألبوم "عامل ضجة" والذى ضم 11 أغنية هى "عامل ضجة" كلمات أسامة محرز وألحان محمد النادى وتوزيع موسيقى توما، و"خليك هنا" كلمات محمد جمعة وألحان محمد النادى وتوزيع موسيقى وسام عبد المنعم، و"شارى بالغالى" كلمات حسن عطية وألحان أحمد زعيم وتوزيع موسيقى توما، و"الفترة اللى فاتت" كلمات شادى نور وألحان بلال سرور وتوزيع موسيقى هانى ربيع، و"اهربى" كلمات شادى نور وألحان بلال سرور وتوزيع موسيقى هانى ربيع.