شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد الصور الأولى من Coming 2 America لـ إيدي ميرفي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت أمازون عن الصور الأولي من فيلم Coming 2 America للنجم ايدي ميرفي، والذي كان من المقرر طرحه في الأصل بدور السينما ، لكنه سيعرض علي Amazon Prime Video في 5 مارس 2021.



فيلم Coming 2 America (1)



فيلم Coming 2 America (2)



فيلم Coming 2 America (3)



فيلم Coming 2 America (4)

ويلعب ميرفي (60 عاما) مرة أخرى نفس الشخصية التي أداها في النسخة الأولى وهي الأمير الإفريقي المدلل أكيم الذي يشعر بالملل من البحث عن زوجات محتملات، فيقرر السفر إلى نيويورك متخفيا، ليبحث عن زوجة والتي يقع في حبها فعلا فيما بعد.

وكانت النسخة الأولى التي أخرجها جون لانديس حققت جماهيرية واسعة وإيرادات عالية في شباك التذاكر، كما أن الفيلم رشح لجائزتي أوسكار، أما الفيلم الجديد سيعرض عبر شبكة "أمازون برايم" حصريًا، بعد صفقة ضخمة تمت بين شبكة البث الإلكتروني وشركة "بارامونت" المنتجة للفيلم.

ويكمل العمل قصة الأمير وقد اكتشف أن لديه ابنا مفقودا، وسيعود إلى أميركا للبحث عن الوريث الثاني لعرش بلاده زاموندا، وييلعب جيمس إيرل جونز دور والد أكيم مرة أخرى، بينما ستعيد شاري هيدلي دورها في شخصية ليزا ماكدويل زوجة أكيم الأميركية.